https://ria.ru/20230330/aktsii-1861836224.html

Российским мусульманам запретили покупать акции ряда компаний

Российским мусульманам запретили покупать акции ряда компаний - РИА Новости, 30.03.2023

Российским мусульманам запретили покупать акции ряда компаний

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман РФ вынес фетву (богословское решение), согласно которому мусульманам запрещается приобретать... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:40

2023-03-30T13:40

2023-03-30T13:41

религия

россия

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман РФ вынес фетву (богословское решение), согласно которому мусульманам запрещается приобретать акции компаний, связанных с производством алкоголя, свиноводства, индустрии азартных игр и других пунктов, не соответствующих нормам шариата (свода исламских законов). "Совет улемов ДУМ РФ вынес решение о дозволенности торговли акциями различных компаний. Запрещается приобретать и проводить сделки с акциями компаний, целью создания которых является осуществление запрещенной шариатом деятельности (например, производство алкоголя, свиноводство, индустрия азартных игр и др.)", - говорится в документе Совета улемов, опубликованном на его сайте. В этой же фетве Совет исламских ученых ДУМ РФ разрешил приобретать и проводить сделки с акциями компаний, занимающихся дозволенным видом деятельности и ведущих бизнес без размещения или привлечения финансовых средств под ростовщические проценты (например, компаний, выпускающих одежду, операторов связи). При соблюдении ряда условий Совет улемов разрешил мусульманам приобретать и проводить сделки с акциями компаний, которые занимаются дозволенным шариатом видом деятельности, но размещают или привлекают финсредства под ростовщические проценты. "Это могут быть, например, акции строительных, автомобильных и нефтедобывающих компаний, но при соблюдении ряда условий. В частности, если в уставе компании нет указания на то, что среди ее целей ‒ проведение ростовщических сделок или сделок с запретной продукцией, например, со свининой. Более подробную информацию можно получить на нашем сайте", - отмечается в решении совета.

https://ria.ru/20230330/kot-1861835571.html

https://ria.ru/20230323/ramadan-1860182277.html

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