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В Зугрэсе украинский обстрел повредил ясли-сад - РИА Новости, 29.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/zugres-1861612231.html
В Зугрэсе украинский обстрел повредил ясли-сад
В Зугрэсе украинский обстрел повредил ясли-сад - РИА Новости, 29.03.2023
В Зугрэсе украинский обстрел повредил ясли-сад
Ясли-сад в Зугрэсе поврежден при обстреле города украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:09
2023-03-29T16:09
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
россия
вооруженные силы украины
рсзо himars
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Ясли-сад в Зугрэсе поврежден при обстреле города украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Украинские войска во вторник выпустили по Зугрэсу две ракеты из РСЗО HIMARS. "В результате обстрела зафиксированы повреждения остекления сугубо гражданских объектов, в которых в это время находились дети: МБДОО (муниципальная дошкольная образовательная организация - ред.) "Ясли-сад комбинированного типа № 20 "Ромашка" города Зугрэса" по улице 60-летия Октября", - говорится в телеграм-канале представительства. Накануне сообщалось о повреждении в результате обстрела Зугрэса школы.
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донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS
В Зугрэсе украинский обстрел повредил ясли-сад

В донецком Зугрэсе украинский обстрел из РСЗО HIMARS повредил ясли-сад "Ромашка"

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Ясли-сад в Зугрэсе поврежден при обстреле города украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Украинские войска во вторник выпустили по Зугрэсу две ракеты из РСЗО HIMARS.
"В результате обстрела зафиксированы повреждения остекления сугубо гражданских объектов, в которых в это время находились дети: МБДОО (муниципальная дошкольная образовательная организация - ред.) "Ясли-сад комбинированного типа № 20 "Ромашка" города Зугрэса" по улице 60-летия Октября", - говорится в телеграм-канале представительства.
Накануне сообщалось о повреждении в результате обстрела Зугрэса школы.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныРСЗО HIMARS
 
 
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