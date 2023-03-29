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В Зугрэсе украинский обстрел повредил ясли-сад

В Зугрэсе украинский обстрел повредил ясли-сад - РИА Новости, 29.03.2023

В Зугрэсе украинский обстрел повредил ясли-сад

Ясли-сад в Зугрэсе поврежден при обстреле города украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:09

2023-03-29T16:09

2023-03-29T16:09

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

россия

вооруженные силы украины

рсзо himars

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Ясли-сад в Зугрэсе поврежден при обстреле города украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Украинские войска во вторник выпустили по Зугрэсу две ракеты из РСЗО HIMARS. "В результате обстрела зафиксированы повреждения остекления сугубо гражданских объектов, в которых в это время находились дети: МБДОО (муниципальная дошкольная образовательная организация - ред.) "Ясли-сад комбинированного типа № 20 "Ромашка" города Зугрэса" по улице 60-летия Октября", - говорится в телеграм-канале представительства. Накануне сообщалось о повреждении в результате обстрела Зугрэса школы.

https://ria.ru/20230329/postavki-1861596271.html

донецкая народная республика

украина

россия

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донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины, рсзо himars