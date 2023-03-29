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Новую коммунальную технику направили в округа Подмосковья

Новую коммунальную технику направили в округа Подмосковья - РИА Новости, 29.03.2023

Новую коммунальную технику направили в округа Подмосковья

Порядка 100 коммунальных машин для уборки улиц передали 25 округам Подмосковья. Технику будут использовать для уборки территорий. Такой информацией поделились в РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T19:52

2023-03-29T19:52

2023-03-29T19:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Порядка 100 коммунальных машин для уборки улиц передали 25 округам Подмосковья. Технику будут использовать для уборки территорий. Такой информацией поделились в минимуществе региона, сообщил телеканал "360".Округам передали тракторы "Беларусь 82.1", полуприцепы-цистерны, пескоразбрасыватели и мини-погрузчики. Их направили в Балашиху, Одинцово, Пушкино, Королев, Сергиев Посад, Солнечногорск, Электросталь, Лыткарино, Реутов, Жуковский, Щелково и другие муниципалитеты.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)