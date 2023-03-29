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Новую коммунальную технику направили в округа Подмосковья - РИА Новости, 29.03.2023
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Новости Подмосковья
 
19:52 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/zhkkh-1861688757.html
Новую коммунальную технику направили в округа Подмосковья
Новую коммунальную технику направили в округа Подмосковья - РИА Новости, 29.03.2023
Новую коммунальную технику направили в округа Подмосковья
Порядка 100 коммунальных машин для уборки улиц передали 25 округам Подмосковья. Технику будут использовать для уборки территорий. Такой информацией поделились в РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T19:52
2023-03-29T19:52
новости подмосковья
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Порядка 100 коммунальных машин для уборки улиц передали 25 округам Подмосковья. Технику будут использовать для уборки территорий. Такой информацией поделились в минимуществе региона, сообщил телеканал "360".Округам передали тракторы "Беларусь 82.1", полуприцепы-цистерны, пескоразбрасыватели и мини-погрузчики. Их направили в Балашиху, Одинцово, Пушкино, Королев, Сергиев Посад, Солнечногорск, Электросталь, Лыткарино, Реутов, Жуковский, Щелково и другие муниципалитеты.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Новую коммунальную технику направили в округа Подмосковья

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАвтомобили коммунальной службы
Автомобили коммунальной службы - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Порядка 100 коммунальных машин для уборки улиц передали 25 округам Подмосковья. Технику будут использовать для уборки территорий. Такой информацией поделились в минимуществе региона, сообщил телеканал "360".
Округам передали тракторы "Беларусь 82.1", полуприцепы-цистерны, пескоразбрасыватели и мини-погрузчики. Их направили в Балашиху, Одинцово, Пушкино, Королев, Сергиев Посад, Солнечногорск, Электросталь, Лыткарино, Реутов, Жуковский, Щелково и другие муниципалитеты.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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