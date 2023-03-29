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Путин призвал поддержать тенденции роста продолжительности жизни

Путин призвал поддержать тенденции роста продолжительности жизни - РИА Новости, 29.03.2023

Путин призвал поддержать тенденции роста продолжительности жизни

Продолжительность жизни в РФ выросла, а смертность, наоборот, продолжает снижаться, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что надо поддержать эти... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:41

2023-03-29T14:41

2023-03-29T14:53

общество

россия

здоровье - общество

владимир путин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Продолжительность жизни в РФ выросла, а смертность, наоборот, продолжает снижаться, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что надо поддержать эти тенденции."По данным Росстата за прошлый год, продолжительность жизни в России выросла на 2,7% за год. Сейчас она составляет 72,8 года. Продолжает снижаться смертность. Принципиально важно поддержать эти тенденции в области демографии", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.Он подчеркнул, что это "интегральная, важнейшая задача для всех уровней власти".

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общество, россия, здоровье - общество, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат)