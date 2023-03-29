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Путин призвал поддержать тенденции роста продолжительности жизни - РИА Новости, 29.03.2023
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14:41 29.03.2023 (обновлено: 14:53 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/zhizn-1861561629.html
Путин призвал поддержать тенденции роста продолжительности жизни
Путин призвал поддержать тенденции роста продолжительности жизни - РИА Новости, 29.03.2023
Путин призвал поддержать тенденции роста продолжительности жизни
Продолжительность жизни в РФ выросла, а смертность, наоборот, продолжает снижаться, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что надо поддержать эти... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:41
2023-03-29T14:53
общество
россия
здоровье - общество
владимир путин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Продолжительность жизни в РФ выросла, а смертность, наоборот, продолжает снижаться, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что надо поддержать эти тенденции."По данным Росстата за прошлый год, продолжительность жизни в России выросла на 2,7% за год. Сейчас она составляет 72,8 года. Продолжает снижаться смертность. Принципиально важно поддержать эти тенденции в области демографии", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.Он подчеркнул, что это "интегральная, важнейшая задача для всех уровней власти".
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общество, россия, здоровье - общество, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Путин призвал поддержать тенденции роста продолжительности жизни

Путин: в России выросла продолжительность жизни, надо поддерживать эти тенденции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Продолжительность жизни в РФ выросла, а смертность, наоборот, продолжает снижаться, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что надо поддержать эти тенденции.
"По данным Росстата за прошлый год, продолжительность жизни в России выросла на 2,7% за год. Сейчас она составляет 72,8 года. Продолжает снижаться смертность. Принципиально важно поддержать эти тенденции в области демографии", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
Он подчеркнул, что это "интегральная, важнейшая задача для всех уровней власти".
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ОбществоРоссияЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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