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Слова Зеленского о будущем шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 29.03.2023
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12:29 29.03.2023 (обновлено: 13:24 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/zelenskiy-1861499976.html
Слова Зеленского о будущем шокировали пользователей Сети
Слова Зеленского о будущем шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 29.03.2023
Слова Зеленского о будущем шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью Associated Press о том, что в случае поражения ВСУ в... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:29
2023-03-29T13:24
в мире
артемовск
владимир зеленский
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью Associated Press о том, что в случае поражения ВСУ в Артемовске, украинцы и мировое сообщество начнут подталкивать его к компромиссу с Россией. "На какую бы плохую сделку он ни думал пойти сейчас, со временем ее условия станут только хуже", — написал один из комментаторов. "Раньше он говорил, что Артемовск не будут защищать любой ценой", — отметил другой. "Он готовит людей. Он знает, что конец приближается", — заявил третий. "Капитуляция действительно начинается", — поделился мнением еще один пользователь. "Хорошо, пора заканчивать с этим конфликтом и стремиться к миру", — заключил читатель. Ранее президент Украины Зеленский в интервью газете Corriere della Sera говорил, что ВСУ будут сражаться за Артемовск, "пока это будет разумно".Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу.
https://ria.ru/20230328/artemovsk-1861141422.html
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в мире, артемовск, владимир зеленский, украина, россия, вооруженные силы украины
В мире, Артемовск, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Слова Зеленского о будущем шокировали пользователей Сети

В Twitter считают, что после слов Зеленского об Артемовске нужно скорее закончить конфликт

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью Associated Press о том, что в случае поражения ВСУ в Артемовске, украинцы и мировое сообщество начнут подталкивать его к компромиссу с Россией.

"На какую бы плохую сделку он ни думал пойти сейчас, со временем ее условия станут только хуже", — написал один из комментаторов.
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"Раньше он говорил, что Артемовск не будут защищать любой ценой", — отметил другой.

"Он готовит людей. Он знает, что конец приближается", — заявил третий.

"Капитуляция действительно начинается", — поделился мнением еще один пользователь.

"Хорошо, пора заканчивать с этим конфликтом и стремиться к миру", — заключил читатель.

Ранее президент Украины Зеленский в интервью газете Corriere della Sera говорил, что ВСУ будут сражаться за Артемовск, "пока это будет разумно".

Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу.
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В миреАртемовскВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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