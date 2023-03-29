Слова Зеленского о будущем шокировали пользователей Сети
В Twitter считают, что после слов Зеленского об Артемовске нужно скорее закончить конфликт
© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью Associated Press о том, что в случае поражения ВСУ в Артемовске, украинцы и мировое сообщество начнут подталкивать его к компромиссу с Россией.
"На какую бы плохую сделку он ни думал пойти сейчас, со временем ее условия станут только хуже", — написал один из комментаторов.
"На какую бы плохую сделку он ни думал пойти сейчас, со временем ее условия станут только хуже", — написал один из комментаторов.
"Раньше он говорил, что Артемовск не будут защищать любой ценой", — отметил другой.
"Он готовит людей. Он знает, что конец приближается", — заявил третий.
"Капитуляция действительно начинается", — поделился мнением еще один пользователь.
"Хорошо, пора заканчивать с этим конфликтом и стремиться к миру", — заключил читатель.
Ранее президент Украины Зеленский в интервью газете Corriere della Sera говорил, что ВСУ будут сражаться за Артемовск, "пока это будет разумно".
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу.
"Он готовит людей. Он знает, что конец приближается", — заявил третий.
"Капитуляция действительно начинается", — поделился мнением еще один пользователь.
"Хорошо, пора заканчивать с этим конфликтом и стремиться к миру", — заключил читатель.
Ранее президент Украины Зеленский в интервью газете Corriere della Sera говорил, что ВСУ будут сражаться за Артемовск, "пока это будет разумно".
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу.
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