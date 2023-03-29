https://ria.ru/20230329/zelenskiy-1861499976.html

Слова Зеленского о будущем шокировали пользователей Сети

Слова Зеленского о будущем шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 29.03.2023

Слова Зеленского о будущем шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью Associated Press о том, что в случае поражения ВСУ в... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:29

2023-03-29T12:29

2023-03-29T13:24

в мире

артемовск

владимир зеленский

украина

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857104505_0:108:1043:695_1920x0_80_0_0_0bb8efb5dd277c43feba810fcd6b0f63.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью Associated Press о том, что в случае поражения ВСУ в Артемовске, украинцы и мировое сообщество начнут подталкивать его к компромиссу с Россией. "На какую бы плохую сделку он ни думал пойти сейчас, со временем ее условия станут только хуже", — написал один из комментаторов. "Раньше он говорил, что Артемовск не будут защищать любой ценой", — отметил другой. "Он готовит людей. Он знает, что конец приближается", — заявил третий. "Капитуляция действительно начинается", — поделился мнением еще один пользователь. "Хорошо, пора заканчивать с этим конфликтом и стремиться к миру", — заключил читатель. Ранее президент Украины Зеленский в интервью газете Corriere della Sera говорил, что ВСУ будут сражаться за Артемовск, "пока это будет разумно".Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу.

https://ria.ru/20230328/artemovsk-1861141422.html

артемовск

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, артемовск, владимир зеленский, украина, россия, вооруженные силы украины