https://ria.ru/20230329/zelenskiy-1861427283.html
Зеленский выразил готовность встретиться с Си Цзиньпином
Зеленский выразил готовность встретиться с Си Цзиньпином - РИА Новости, 29.03.2023
Зеленский выразил готовность встретиться с Си Цзиньпином
Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на Украине. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T07:46
2023-03-29T07:46
2023-03-29T09:15
в мире
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си цзиньпин
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михаил подоляк
евросоюз
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на Украине. "Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним", — заявил Зеленский в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, добавив, что в течение всего 2022 года не имел каких-либо контактов с китайским лидером. Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге не предоставила информации о возможности разговора Си Цзиньпина и Зеленского, отметив, что Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами. В свою очередь, издание Financial Times со ссылкой на чиновника ЕС ранее сообщало, что Евросоюз "подталкивал" Си Цзиньпина к разговору с Зеленским. Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что телефонный разговор Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина может не состояться из-за определенных сложностей в их организации. Перед этим в украинской и западной прессе появились сообщения, что якобы Си Цзиньпин собирается или пообещал позвонить в Киев после своего саммита с президентом России.
https://ria.ru/20230328/demokratiya-1861216234.html
https://ria.ru/20230327/patrushev-1860936434.html
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в мире, китай, украина, пекин, си цзиньпин, владимир зеленский, михаил подоляк, евросоюз
В мире, Китай, Украина, Пекин, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Евросоюз
Зеленский выразил готовность встретиться с Си Цзиньпином
Зеленский заявил о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на Украине