https://ria.ru/20230329/zdaniya-1861565317.html

Аварийные здания Гидрометеорологического техникума снесут в Балашихе

Аварийные здания Гидрометеорологического техникума снесут в Балашихе - РИА Новости, 29.03.2023

Аварийные здания Гидрометеорологического техникума снесут в Балашихе

Учебные мастерские Гидрометеорологического техникума, которые находятся в аварийном состоянии, снесут в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:46

2023-03-29T14:46

2023-03-29T14:46

новости подмосковья

балашиха

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Учебные мастерские Гидрометеорологического техникума, которые находятся в аварийном состоянии, снесут в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.В ходе осмотра сотрудниками ведомства было выявлено полное повреждение несущих и ограждающих конструкций стен и кровли зданий, указывается в сообщении."По итогам проведения комиссии было принято решение, что учебные мастерские площадью 165 квадратных метров находятся в аварийном состоянии и дальнейшее их использование нецелесообразно. Снос будет осуществлен до конца года", - приводятся в пресс-релизе слова главы ведомства Натальи Адигамовой.В нем добавляется, что снос будет проводиться за счет средств бюджета Московской области. После сноса земельный участок передадут в безвозмездное пользование дирекции заказчика капитального строительства для последующего сноса аварийных учебных мастерских, принадлежащих техникуму.

https://ria.ru/20220926/rasselenie-1819600245.html

балашиха

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

балашиха, московская область (подмосковье)