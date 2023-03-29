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Аварийные здания Гидрометеорологического техникума снесут в Балашихе - РИА Новости, 29.03.2023
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Новости Подмосковья
 
14:46 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/zdaniya-1861565317.html
Аварийные здания Гидрометеорологического техникума снесут в Балашихе
Аварийные здания Гидрометеорологического техникума снесут в Балашихе - РИА Новости, 29.03.2023
Аварийные здания Гидрометеорологического техникума снесут в Балашихе
Учебные мастерские Гидрометеорологического техникума, которые находятся в аварийном состоянии, снесут в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:46
2023-03-29T14:46
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Учебные мастерские Гидрометеорологического техникума, которые находятся в аварийном состоянии, снесут в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.В ходе осмотра сотрудниками ведомства было выявлено полное повреждение несущих и ограждающих конструкций стен и кровли зданий, указывается в сообщении."По итогам проведения комиссии было принято решение, что учебные мастерские площадью 165 квадратных метров находятся в аварийном состоянии и дальнейшее их использование нецелесообразно. Снос будет осуществлен до конца года", - приводятся в пресс-релизе слова главы ведомства Натальи Адигамовой.В нем добавляется, что снос будет проводиться за счет средств бюджета Московской области. После сноса земельный участок передадут в безвозмездное пользование дирекции заказчика капитального строительства для последующего сноса аварийных учебных мастерских, принадлежащих техникуму.
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Новости Подмосковья, Балашиха, Московская область (Подмосковье)

Аварийные здания Гидрометеорологического техникума снесут в Балашихе

© Фото : министерство имущественных отношений Московской областиАварийные здания Гидрометеорологического техникума снесут в Балашихе
Аварийные здания Гидрометеорологического техникума снесут в Балашихе - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : министерство имущественных отношений Московской области
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Учебные мастерские Гидрометеорологического техникума, которые находятся в аварийном состоянии, снесут в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
В ходе осмотра сотрудниками ведомства было выявлено полное повреждение несущих и ограждающих конструкций стен и кровли зданий, указывается в сообщении.
"По итогам проведения комиссии было принято решение, что учебные мастерские площадью 165 квадратных метров находятся в аварийном состоянии и дальнейшее их использование нецелесообразно. Снос будет осуществлен до конца года", - приводятся в пресс-релизе слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
В нем добавляется, что снос будет проводиться за счет средств бюджета Московской области. После сноса земельный участок передадут в безвозмездное пользование дирекции заказчика капитального строительства для последующего сноса аварийных учебных мастерских, принадлежащих техникуму.
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