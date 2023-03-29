https://ria.ru/20230329/zaryaderakhmaninov-1861264621.html

Виртуозные пьесы, актуальные нейросети. Зарядье отметит юбилей Рахманинова

Виртуозные пьесы, актуальные нейросети. Зарядье отметит юбилей Рахманинова - РИА Новости, 29.03.2023

Виртуозные пьесы, актуальные нейросети. Зарядье отметит юбилей Рахманинова

Первого апреля музыкальный мир отметит главную дату этого года – 150-летие со дня рождения Рахманинова. Единый день Сергея Рахманинова объединит около 500... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T10:00

2023-03-29T10:00

2023-03-29T10:00

культпоход

россия

сергей рахманинов

концертный зал "зарядье"

денис азаров

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Первого апреля музыкальный мир отметит главную дату этого года – 150-летие со дня рождения Рахманинова. Единый день Сергея Рахманинова объединит около 500 событий в России и за рубежом, он пройдет 1 и 2 апреля. Дело в том, что во всех биографических источниках датой рождения композитора значится 1 апреля. Однако сам Рахманинов настаивал, чтобы днем его рождения считали 2 апреля, эта же дата указана и на его могиле. Именно поэтому единый день Рахманинова будут праздновать два дня. Одно из главных рахманиновских событий 1 апреля состоится в Москве, в Концертном зале Зарядье – здесь пройдет "Рахманинов-марафон" и мировая премьера проекта "Рахманинов. Я здесь". Откроет день часовой концерт в Малом зале, который начнется в 13:00 и продлится час. После перерыва, в 16:00 зрителей ждет еще одна программа на этой же сцене. Оба концерта представят публике лучшие фортепианные произведения композитора, которые исполнят молодые музыканты: Варвара Кутузова, Анастасия Махамендрикова, Алексей Мельников, Вадим Руденко и Арсений Тарасевич-Николаев. В первом концерте прозвучат этюды-картины Рахманинова. Такое определение своим пьесам дал сам композитор. В них соединяются виртуозные пианистические задачи и красочное живописание в звуках. Но по воспоминаниям близких к Рахманинову людей, он говорил, что в основе каждого этюда-картины лежит определенный программный замысел. Впрочем, некоторые должны создавать лишь психологические "картины настроения". Второй концерт начнется с исполнения музыкальных моментов – раннего цикла композитора, в котором, как считается, сформировался его столь узнаваемый авторский стиль. Далее прозвучит виртуозно-концертная "Русская рапсодия" для двух фортепиано и другие ранние фортепианные произведения. Известно, что Рахманинов был не только выдающимся композитором и дирижером, но и концертирующим пианистом. Сам активно играл, в том числе, свои произведения. Оставшиеся записи сегодня дают прекрасное представление о его исполнительской манере. Внешность Сергея Васильевича также производила впечатление на окружающих, особенно, если люди встречались с ним впервые. Высокого роста, всегда коротко подстрижен и гладко выбрит, он обладал густым низким басом. Глаза его отливали серым, как сталь блеском, во его манере общения была некоторая отрешенность от мирских дел. Возможно, такое впечатление создавалось за счет близорукости. Несмотря на плохое зрение, композитор не носил очки даже, когда садился за руль автомобиля. Говорят, его манера вождения приводила некоторых пассажиров в ужас. Окружающие обращали внимание и на его длинные руки и пальцы, которые давали ему возможность брать аккорды в пределах больших интервалов. "Линии строгие, чистые, не изуродованные работой. Пальцы у него длинные, красивой формы, немного туповатые на концах, пальцы, которые он с такой убедительностью вводил в клавиши, которым инструмент подчинялся безраздельно". "Руки Рахманинова" – так называется спектакль-перформанс, который будет предварять каждый концерт в этот день в Зарядье. Его можно будет посмотреть в фойе за полчаса до начала каждого концерта. Автор идеи спектакля – актер и режиссер Алексей Шашилов. В этом перформансе нет ни сюжета, ни текста, ни декорации. Его исполняет один актер в сопровождении записи Второго концерта Рахманинова.Завершится день мировой премьерой проекта "Рахманинов. Я здесь". Режиссер Денис Азаров и драматург Валерий Печейкин сочинили целое действо, в котором будут звучат избранные шедевры композитора, как отрывки, так и целиком. Музыку дополнят тексты писем. Часть текстов была создана с помощью нейросети Chat GPT. "В каждом исполнении музыки Рахманинова словно оживает его душа. Композитор так и не смог вернуться в Россию после своего отъезда в 1917 году. Но его музыка вернулась и продолжает исполняться. На концерте 1 апреля в Зале Зарядье прозвучат шедевры Рахманинова, письма, им написанные, а также письма, которые он никогда не писал. Однако нейросети дают возможность пофантазировать на эту тему. Так, рядом с музыкой прозвучат слова её автора и слова, обращённые к нему другими композиторами. Что мог бы сказать Рахманинову Николо Паганини, если бы им удалось встретиться? И где могла бы произойти такая встреча? В этот вечер она произойдёт прямо на концерте, посвящённом юбилею композитора, в день его 150-летия. В этот день Рахманинов станет по-настоящему живым", – объясняет Азаров. В проекте примут участие актёры Юрий Чурсин и Ирина Апексимова, Московский государственный симфонический оркестр под руководством заслуженного артиста России Ивана Рудина, а также пианисты Варвара Кутузова, Алексей Мельников и Арсений Тарасевич-Николаев.

https://ria.ru/20230315/spektakli-1857743274.html

https://ria.ru/20230314/myuzikl-1857514361.html

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культпоход, россия, сергей рахманинов, концертный зал "зарядье", денис азаров