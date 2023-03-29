https://ria.ru/20230329/zarplaty-1861420558.html

Эксперты оценили повышение зарплат российскими компаниями

Эксперты оценили повышение зарплат российскими компаниями - РИА Новости, 29.03.2023

Эксперты оценили повышение зарплат российскими компаниями

Треть российских компаний уже повысили зарплату сотрудникам в текущем году, еще столько же планирует это сделать по итогам второго квартала, показало совместное РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T05:18

2023-03-29T05:18

2023-03-29T05:18

экономика

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Треть российских компаний уже повысили зарплату сотрудникам в текущем году, еще столько же планирует это сделать по итогам второго квартала, показало совместное исследование сервисов "СберПодбор" и "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "По итогам первого квартала 2023 года зарплату сотрудникам повысили 28% компаний. Еще треть опрошенных работодателей планируют повышения по итогам второго квартала", - показало исследование мнений более 300 представителей российских компаний. Еще 9% респондентов отметили, что в планах компании присутствует повышение зарплат работников во втором полугодии 2023 года. 30% участников исследования также отметили, что обеспечивают рост зарплат по отделам в течение всего года. "По итогам 2022 года мы заметили, что средняя зарплата в вакансиях выросла на 17%, а в отдельных отраслях прирост был более значительным: зарплатные предложения в сфере офисных служб и бизнес-услуг выросли за год на 34%, в транспорте и логистике - на 21%. Также на 33% в среднем выросли зарплатные предложения в вакансиях для студентов и стажировках. По итогам 2023 года мы ожидаем зафиксировать еще более значительный прирост", - отметил операционный директор сервиса "СберПодбор" Александр Ветерков.

https://ria.ru/20230327/zarplaty-1860798355.html

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экономика, россия