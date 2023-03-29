https://ria.ru/20230329/zapad-1861546861.html

Запад не хочет останавливать конфликт на Украине, заявил Лавров

Запад не хочет останавливать конфликт на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 29.03.2023

Запад не хочет останавливать конфликт на Украине, заявил Лавров

Запад не хочет останавливать конфликт на Украине, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:10

2023-03-29T14:10

2023-03-29T14:16

специальная военная операция на украине

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украина

сша

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сергей лавров

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Запад не хочет останавливать конфликт на Украине, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров."Последней такой тирадой отметился наш коллега господин (госсекретарь США Энтони) Блинкен, выступая вчера или позавчера, заявив, что сейчас перемирие будет в интересах РФ, а этого допустить нельзя. На чем основывается такой неглубокий, прямо скажем, анализ, мне сказать трудно. Единственное предположение заключается в том, что Запад не хочет останавливать эту войну, видит в этой войне свои геополитические интересы, прежде всего с точки зрения его попыток устранить очередного конкурента на мировой арене в лице РФ", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Хосейном Амирабдоллахианом.

https://ria.ru/20230328/vashington-1861062284.html

украина

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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров