https://ria.ru/20230329/zanyatost-1861581983.html
Голикова рассказала о работе по снижению доли теневой занятости в экономике
Голикова рассказала о работе по снижению доли теневой занятости в экономике - РИА Новости, 29.03.2023
Голикова рассказала о работе по снижению доли теневой занятости в экономике
Правительство РФ усилит работу по снижению доли теневой занятости в российской экономике, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:15
2023-03-29T15:15
2023-03-29T15:15
экономика
россия
татьяна голикова
правительство рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Правительство РФ усилит работу по снижению доли теневой занятости в российской экономике, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. "Правительством будет усилена работа по снижению доли теневой занятости в экономике", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. По ее словам, сейчас уже реализуется план мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений на 2022-20224 годы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, татьяна голикова, правительство рф
Экономика, Россия, Татьяна Голикова, Правительство РФ
Голикова рассказала о работе по снижению доли теневой занятости в экономике
Вице-премьер Голикова: правительство усилит работу по снижению доли теневой занятости
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Правительство РФ усилит работу по снижению доли теневой занятости в российской экономике, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
"Правительством будет усилена работа по снижению доли теневой занятости в экономике", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
По ее словам, сейчас уже реализуется план мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений на 2022-20224 годы.
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"Во всех регионах такие планы утверждены, созданы межведомственные комиссии с участием надзорных органов, ведомств экономического и социального блоков", - уточнила она.
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