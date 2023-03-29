https://ria.ru/20230329/zanyatost-1861581983.html

Голикова рассказала о работе по снижению доли теневой занятости в экономике

Голикова рассказала о работе по снижению доли теневой занятости в экономике - РИА Новости, 29.03.2023

Голикова рассказала о работе по снижению доли теневой занятости в экономике

Правительство РФ усилит работу по снижению доли теневой занятости в российской экономике, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:15

2023-03-29T15:15

2023-03-29T15:15

экономика

россия

татьяна голикова

правительство рф

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Правительство РФ усилит работу по снижению доли теневой занятости в российской экономике, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. "Правительством будет усилена работа по снижению доли теневой занятости в экономике", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. По ее словам, сейчас уже реализуется план мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений на 2022-20224 годы.

https://ria.ru/20230327/zarplaty-1860798355.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, татьяна голикова, правительство рф