https://ria.ru/20230329/zakony-1861445013.html
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле - РИА Новости, 29.03.2023
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале о законах, которые вступают в силу в апреле, одним из них вводится повышение социальных РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T09:37
2023-03-29T09:37
2023-03-29T11:47
общество
вячеслав володин
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759794867_381:277:3146:1833_1920x0_80_0_0_f88b0acc02e2e3473a2292c79ab3395a.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале о законах, которые вступают в силу в апреле, одним из них вводится повышение социальных пенсий. Он отметил, что изменения коснутся около четырех миллионов пенсионеров, которые получают выплаты по инвалидности, потере кормильца, и других.По словам депутата, также повышаются требования к кредитным кооперативам, на погашение жилищных займов которых могут быть направлены средства материнского капитала.
https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759794867_880:236:3146:1935_1920x0_80_0_0_0397769eb4b16ae4d84c91e2dbcbe7d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, госдума рф, россия
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле
Спикер ГД Володин: индексация социальных пенсий с 1 апреля обеспечит им рост выше инфляции