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Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле - РИА Новости, 29.03.2023
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09:37 29.03.2023 (обновлено: 11:47 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/zakony-1861445013.html
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле - РИА Новости, 29.03.2023
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале о законах, которые вступают в силу в апреле, одним из них вводится повышение социальных РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T09:37
2023-03-29T11:47
общество
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале о законах, которые вступают в силу в апреле, одним из них вводится повышение социальных пенсий. Он отметил, что изменения коснутся около четырех миллионов пенсионеров, которые получают выплаты по инвалидности, потере кормильца, и других.По словам депутата, также повышаются требования к кредитным кооперативам, на погашение жилищных займов которых могут быть направлены средства материнского капитала.
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общество, вячеслав володин, госдума рф, россия
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле

Спикер ГД Володин: индексация социальных пенсий с 1 апреля обеспечит им рост выше инфляции

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале о законах, которые вступают в силу в апреле, одним из них вводится повышение социальных пенсий.
«

"Социальные пенсии повысят на 3,3 процента в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на десять процентов. Таким образом, рост будет выше темпа инфляции", — заявил спикер нижней палаты Федерального собрания.

Он отметил, что изменения коснутся около четырех миллионов пенсионеров, которые получают выплаты по инвалидности, потере кормильца, и других.
По словам депутата, также повышаются требования к кредитным кооперативам, на погашение жилищных займов которых могут быть направлены средства материнского капитала.
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