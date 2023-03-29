https://ria.ru/20230329/zakony-1861445013.html

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле - РИА Новости, 29.03.2023

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале о законах, которые вступают в силу в апреле, одним из них вводится повышение социальных РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T09:37

2023-03-29T09:37

2023-03-29T11:47

общество

вячеслав володин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале о законах, которые вступают в силу в апреле, одним из них вводится повышение социальных пенсий. Он отметил, что изменения коснутся около четырех миллионов пенсионеров, которые получают выплаты по инвалидности, потере кормильца, и других.По словам депутата, также повышаются требования к кредитным кооперативам, на погашение жилищных займов которых могут быть направлены средства материнского капитала.

https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html

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Ольга Фомченкова

общество, вячеслав володин, госдума рф, россия