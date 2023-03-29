Законодательство Украины абсолютно растоптано, заявил митрополит
Митрополит Вечеря: законодательство Украины растоптано, права и свободы не имеют значения
© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщины на территории Киево-Печерской лавры
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Женщины на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Законодательство Украины абсолютно растоптано, государственные власти вызывающе демонстрируют, что права и свободы граждан не имеют на Украине никакого значения, заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Нежинский и Прилукский (Вечеря), комментируя силовой захват храма в Иваново-Франковске с применением слезоточивого газа.
Сторонники раскольнической ПЦУ ранее захватили последний храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске с применением слезоточивого газа. В сообщении канонической УПЦ говорилось, что рейдеры проникли через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестницы. Полиция при этом не вмешивалась. Украинская православная церковь заявила, что секретарь Ивано-Франковской епархии протоиерей Василий Романюк был госпитализирован без сознания после нападения на храм раскольников, так как привести его в чувство не удалось.
"Такие действия абсолютно незаконны, они являются проявлением агрессии, дискриминации граждан Украины по их религиозным убеждениям. Сегодня мы в Ивано-Франковске наблюдали ситуацию, когда государственная власть открыто, вызывающе, транслируя даже в социальных сетях это в прямом эфире, показывает, что законодательство Украины абсолютно растоптано, что фундаментальные права и свободы граждан Украины не имеют в Украине никакого значения, что свобода совести и свобода религиозных убеждений абсолютно попирается в угоду и на съедение радикально настроенным молодым людям", - заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Нежинский и Прилукский (Вечеря), его видеообращение размещено в телеграм-канале УПЦ.
Гонение на каноническую Украинскую православную церковь к 2018 году превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции, СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".