https://ria.ru/20230329/zaklyuchennye-1861525231.html
Верховный суд запретил заключенным личные радиоприемники
Верховный суд запретил заключенным личные радиоприемники - РИА Новости, 29.03.2023
Верховный суд запретил заключенным личные радиоприемники
Верховный суд РФ запретил заключенным индивидуально пользоваться радиоприемниками - слушать радио можно только коллективно в определенном администрацией месте,... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T13:22
2023-03-29T13:22
2023-03-29T13:22
россия
волгоградская область
общество
верховный суд рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ запретил заключенным индивидуально пользоваться радиоприемниками - слушать радио можно только коллективно в определенном администрацией месте, сказано в определении судебной коллегии ВС РФ по административным делам. Суд рассмотрел жалобу заключенного одной из колоний Волгоградской области. Инспектор изъял из адресованной ему посылки радиоприемник и "полотенце неустановленного образца". Осужденный обратился в суд. Сначала ему отказали в иске - он не обращался к администрации с просьбой разрешить использовать радиоприемник для нужд отряда и вполне обеспечен полотенцами "в соответствии с нормами вещевого довольствия осуждённых к лишению свободы". Но апелляция встала на сторону истца, и в итоге спор дошел до Верховного суда. ВС РФ сослался на нормы УИК: у заключенных есть право слушать радио в свободные от работы часы, при соблюдении режима и обеспечения аналогичных прав других осуждённых, содержащихся в исправительном учреждении. То есть единолично владеть радиоприемником нельзя, он предназначен только для коллективного пользования исключительно в местах, определённых администрацией. "Таким образом, радиоприёмники, поступившие осуждённым, в том числе, в посылках, подлежат установлению в местах коллективного пользования, определяемых администрацией исправительного учреждения, по заявлению такого осуждённого. При этом до момента подачи и удовлетворения заявления указанный предмет по постановлению начальника исправительного учреждения или лица, его замещающего, изымается и передаётся на склад для хранения, о чём составляется соответствующий акт с ознакомлением осуждённого под роспись", - сказал суд.
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россия, волгоградская область, общество, верховный суд рф
Россия, Волгоградская область, Общество, Верховный суд РФ
Верховный суд запретил заключенным личные радиоприемники
Верховный суд запретил заключенным индивидуально пользоваться радиоприемниками
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ запретил заключенным индивидуально пользоваться радиоприемниками - слушать радио можно только коллективно в определенном администрацией месте, сказано в определении судебной коллегии ВС РФ по административным делам.
Суд рассмотрел жалобу заключенного одной из колоний Волгоградской области
. Инспектор изъял из адресованной ему посылки радиоприемник и "полотенце неустановленного образца". Осужденный обратился в суд. Сначала ему отказали в иске - он не обращался к администрации с просьбой разрешить использовать радиоприемник для нужд отряда и вполне обеспечен полотенцами "в соответствии с нормами вещевого довольствия осуждённых к лишению свободы". Но апелляция встала на сторону истца, и в итоге спор дошел до Верховного суда.
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ВС РФ сослался на нормы УИК: у заключенных есть право слушать радио в свободные от работы часы, при соблюдении режима и обеспечения аналогичных прав других осуждённых, содержащихся в исправительном учреждении. То есть единолично владеть радиоприемником нельзя, он предназначен только для коллективного пользования исключительно в местах, определённых администрацией.
"Таким образом, радиоприёмники, поступившие осуждённым, в том числе, в посылках, подлежат установлению в местах коллективного пользования, определяемых администрацией исправительного учреждения, по заявлению такого осуждённого. При этом до момента подачи и удовлетворения заявления указанный предмет по постановлению начальника исправительного учреждения или лица, его замещающего, изымается и передаётся на склад для хранения, о чём составляется соответствующий акт с ознакомлением осуждённого под роспись", - сказал суд.
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