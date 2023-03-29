https://ria.ru/20230329/zaes-1861684088.html

Гросси убедился, что на ЗАЭС не было наступательного оружия, заявил Карчаа

Гросси убедился, что на ЗАЭС не было наступательного оружия, заявил Карчаа - РИА Новости, 29.03.2023

Гросси убедился, что на ЗАЭС не было наступательного оружия, заявил Карчаа

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаль Гросси в ходе визита в среду на Запорожской АЭС убедился в том, что на станции никогда не было и не будет наступательных... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T19:14

2023-03-29T19:14

2023-03-29T19:18

специальная военная операция на украине

магатэ

запорожская аэс

росэнергоатом

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаль Гросси в ходе визита в среду на Запорожской АЭС убедился в том, что на станции никогда не было и не будет наступательных вооружений, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа."Рафаль Гросси убедился в том, что на станции никогда не было, нет и не планируется никакого размещения никакого наступательного вооружения", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24" по итогам визита делегации МАГАТЭ во главе с Гросси.Гросси прибыл на ЗАЭС в среду, где вместе с советником гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренатом Карчаа осмотрел территорию Запорожской АЭС. Это уже второй визит Гросси на АЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

магатэ, запорожская аэс, росэнергоатом