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Гросси убедился, что на ЗАЭС не было наступательного оружия, заявил Карчаа - РИА Новости, 29.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 29.03.2023 (обновлено: 19:18 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/zaes-1861684088.html
Гросси убедился, что на ЗАЭС не было наступательного оружия, заявил Карчаа
Гросси убедился, что на ЗАЭС не было наступательного оружия, заявил Карчаа - РИА Новости, 29.03.2023
Гросси убедился, что на ЗАЭС не было наступательного оружия, заявил Карчаа
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаль Гросси в ходе визита в среду на Запорожской АЭС убедился в том, что на станции никогда не было и не будет наступательных... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T19:14
2023-03-29T19:18
специальная военная операция на украине
магатэ
запорожская аэс
росэнергоатом
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаль Гросси в ходе визита в среду на Запорожской АЭС убедился в том, что на станции никогда не было и не будет наступательных вооружений, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа."Рафаль Гросси убедился в том, что на станции никогда не было, нет и не планируется никакого размещения никакого наступательного вооружения", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24" по итогам визита делегации МАГАТЭ во главе с Гросси.Гросси прибыл на ЗАЭС в среду, где вместе с советником гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренатом Карчаа осмотрел территорию Запорожской АЭС. Это уже второй визит Гросси на АЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.
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магатэ, запорожская аэс, росэнергоатом
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Росэнергоатом
Гросси убедился, что на ЗАЭС не было наступательного оружия, заявил Карчаа

Карчаа: Гросси убедился в том, что на ЗАЭС не было и не будет наступательных вооружений

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и советник Генерального директора Концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и советник Генерального директора Концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и советник Генерального директора Концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаль Гросси в ходе визита в среду на Запорожской АЭС убедился в том, что на станции никогда не было и не будет наступательных вооружений, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Рафаль Гросси убедился в том, что на станции никогда не было, нет и не планируется никакого размещения никакого наступательного вооружения", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24" по итогам визита делегации МАГАТЭ во главе с Гросси.
Гросси прибыл на ЗАЭС в среду, где вместе с советником гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренатом Карчаа осмотрел территорию Запорожской АЭС. Это уже второй визит Гросси на АЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭЗапорожская АЭСРосэнергоатом
 
 
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