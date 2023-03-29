https://ria.ru/20230329/zaes-1861582141.html

Глава МАГАТЭ пообещал предложить реалистичные меры по безопасности на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ пообещал предложить реалистичные меры по безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 29.03.2023

Глава МАГАТЭ пообещал предложить реалистичные меры по безопасности на ЗАЭС

МАГАТЭ предложит реалистичные меры для решения проблемы безопасности Запорожской АЭС и смотрит на эту перспективу с оптимизмом, заявил журналистам генеральный... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:15

2023-03-29T15:15

2023-03-29T15:15

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ЭНЕРГОДАР, 29 мар - РИА Новости. МАГАТЭ предложит реалистичные меры для решения проблемы безопасности Запорожской АЭС и смотрит на эту перспективу с оптимизмом, заявил журналистам генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. "Я пытаюсь подготовить и предложить реалистичные меры, которые будут одобрены всеми сторонами... Мы должны избежать катастроф. Я оптимист и считаю, что это возможно", - сказал Гросси в ходе посещения станции. Гросси прибыл на ЗАЭС в среду, где вместе с советником гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренатом Карчаа осмотрел территорию Запорожской АЭС. Это уже второй второй визит Гросси на АЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Как поясняли в МАГАТЭ, Гросси отправится на ЗАЭС, "чтобы лично оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость его защиты во время продолжающегося военного конфликта в стране". Сам гендиректор отмечал, что он планирует оценить обстановку и поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в сложных обстоятельствах. Он заявлял также, что продолжает работать над предложением по защите станции. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230329/zaporozhe-1861468126.html

https://ria.ru/20230307/zaes-1856408030.html

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