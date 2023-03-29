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Глава МАГАТЭ пообещал предложить реалистичные меры по безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 29.03.2023
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15:15 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/zaes-1861582141.html
Глава МАГАТЭ пообещал предложить реалистичные меры по безопасности на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ пообещал предложить реалистичные меры по безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 29.03.2023
Глава МАГАТЭ пообещал предложить реалистичные меры по безопасности на ЗАЭС
МАГАТЭ предложит реалистичные меры для решения проблемы безопасности Запорожской АЭС и смотрит на эту перспективу с оптимизмом, заявил журналистам генеральный... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:15
2023-03-29T15:15
в мире
энергодар
россия
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
росэнергоатом
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ЭНЕРГОДАР, 29 мар - РИА Новости. МАГАТЭ предложит реалистичные меры для решения проблемы безопасности Запорожской АЭС и смотрит на эту перспективу с оптимизмом, заявил журналистам генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. "Я пытаюсь подготовить и предложить реалистичные меры, которые будут одобрены всеми сторонами... Мы должны избежать катастроф. Я оптимист и считаю, что это возможно", - сказал Гросси в ходе посещения станции. Гросси прибыл на ЗАЭС в среду, где вместе с советником гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренатом Карчаа осмотрел территорию Запорожской АЭС. Это уже второй второй визит Гросси на АЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Как поясняли в МАГАТЭ, Гросси отправится на ЗАЭС, "чтобы лично оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость его защиты во время продолжающегося военного конфликта в стране". Сам гендиректор отмечал, что он планирует оценить обстановку и поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в сложных обстоятельствах. Он заявлял также, что продолжает работать над предложением по защите станции. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230329/zaporozhe-1861468126.html
https://ria.ru/20230307/zaes-1856408030.html
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в мире, энергодар, россия, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, росэнергоатом
В мире, Энергодар, Россия, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Росэнергоатом
Глава МАГАТЭ пообещал предложить реалистичные меры по безопасности на ЗАЭС

Гросси: МАГАТЭ предложит реалистичные меры, чтобы избежать катастрофы на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 29 мар - РИА Новости. МАГАТЭ предложит реалистичные меры для решения проблемы безопасности Запорожской АЭС и смотрит на эту перспективу с оптимизмом, заявил журналистам генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Я пытаюсь подготовить и предложить реалистичные меры, которые будут одобрены всеми сторонами... Мы должны избежать катастроф. Я оптимист и считаю, что это возможно", - сказал Гросси в ходе посещения станции.
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Киев готовит несколько сценариев контрнаступления на Запорожском фронте
Вчера, 11:18
Гросси прибыл на ЗАЭС в среду, где вместе с советником гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренатом Карчаа осмотрел территорию Запорожской АЭС. Это уже второй второй визит Гросси на АЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Как поясняли в МАГАТЭ, Гросси отправится на ЗАЭС, "чтобы лично оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость его защиты во время продолжающегося военного конфликта в стране". Сам гендиректор отмечал, что он планирует оценить обстановку и поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в сложных обстоятельствах. Он заявлял также, что продолжает работать над предложением по защите станции.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Карчаа рассказал о технике ВС России на территории Запорожской АЭС
7 марта, 14:51
 
В миреЭнергодарРоссияРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСРосэнергоатом
 
 
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