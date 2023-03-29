Глава МАГАТЭ пообещал предложить реалистичные меры по безопасности на ЗАЭС
Гросси: МАГАТЭ предложит реалистичные меры, чтобы избежать катастрофы на Запорожской АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ЭНЕРГОДАР, 29 мар - РИА Новости. МАГАТЭ предложит реалистичные меры для решения проблемы безопасности Запорожской АЭС и смотрит на эту перспективу с оптимизмом, заявил журналистам генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Я пытаюсь подготовить и предложить реалистичные меры, которые будут одобрены всеми сторонами... Мы должны избежать катастроф. Я оптимист и считаю, что это возможно", - сказал Гросси в ходе посещения станции.
Гросси прибыл на ЗАЭС в среду, где вместе с советником гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренатом Карчаа осмотрел территорию Запорожской АЭС. Это уже второй второй визит Гросси на АЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Как поясняли в МАГАТЭ, Гросси отправится на ЗАЭС, "чтобы лично оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость его защиты во время продолжающегося военного конфликта в стране". Сам гендиректор отмечал, что он планирует оценить обстановку и поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в сложных обстоятельствах. Он заявлял также, что продолжает работать над предложением по защите станции.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.