https://ria.ru/20230329/zaderzhanie-1861652914.html

"Задержанный" в Telegram брянский вице-губернатор проинспектировал мост

"Задержанный" в Telegram брянский вице-губернатор проинспектировал мост - РИА Новости, 29.03.2023

"Задержанный" в Telegram брянский вице-губернатор проинспектировал мост

Власти Брянской области на фоне сообщений о задержании заместителя губернатора Николая Симоненко опубликовали информацию, как он инспектирует строительство... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:32

2023-03-29T17:32

2023-03-29T17:33

общество

брянская область

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БРЯНСК, 29 мар – РИА Новости. Власти Брянской области на фоне сообщений о задержании заместителя губернатора Николая Симоненко опубликовали информацию, как он инспектирует строительство моста. "Заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко проинспектировал строительство Славянского моста", - говорится в телеграм-канале правительства региона. Информация проиллюстрирована фотографиями. Ранее телеграм-канал Mash сообщил о возможном задержании по подозрению в получении взяток временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой, курирующей образование, и Татьяны Кулешовой, координирующей деятельность в сфере информационной политики и внутренней политики Брянской области, а также курирующего ЖКХ и строительство замгубернатора Николая Симоненко. РИА Новости не располагает комментарием силовых ведомств о возможных задержаниях чиновников. Пресс-служба областного правительства также не комментирует эту информацию.

https://ria.ru/20230328/oskorbleniya-1861231849.html

брянская область

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общество, брянская область