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"Задержанный" в Telegram брянский вице-губернатор проинспектировал мост - РИА Новости, 29.03.2023
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17:32 29.03.2023 (обновлено: 17:33 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/zaderzhanie-1861652914.html
"Задержанный" в Telegram брянский вице-губернатор проинспектировал мост
"Задержанный" в Telegram брянский вице-губернатор проинспектировал мост - РИА Новости, 29.03.2023
"Задержанный" в Telegram брянский вице-губернатор проинспектировал мост
Власти Брянской области на фоне сообщений о задержании заместителя губернатора Николая Симоненко опубликовали информацию, как он инспектирует строительство... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:32
2023-03-29T17:33
общество
брянская область
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БРЯНСК, 29 мар – РИА Новости. Власти Брянской области на фоне сообщений о задержании заместителя губернатора Николая Симоненко опубликовали информацию, как он инспектирует строительство моста. "Заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко проинспектировал строительство Славянского моста", - говорится в телеграм-канале правительства региона. Информация проиллюстрирована фотографиями. Ранее телеграм-канал Mash сообщил о возможном задержании по подозрению в получении взяток временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой, курирующей образование, и Татьяны Кулешовой, координирующей деятельность в сфере информационной политики и внутренней политики Брянской области, а также курирующего ЖКХ и строительство замгубернатора Николая Симоненко. РИА Новости не располагает комментарием силовых ведомств о возможных задержаниях чиновников. Пресс-служба областного правительства также не комментирует эту информацию.
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общество, брянская область
Общество, Брянская область
"Задержанный" в Telegram брянский вице-губернатор проинспектировал мост

Вице-губернатор Брянской области Симоненко, якобы задержанный ранее, проинспектировал мост

© РИА Новости / Сергей СубботинЗаместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко
Заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Сергей Субботин
Заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 29 мар – РИА Новости. Власти Брянской области на фоне сообщений о задержании заместителя губернатора Николая Симоненко опубликовали информацию, как он инспектирует строительство моста.
"Заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко проинспектировал строительство Славянского моста", - говорится в телеграм-канале правительства региона. Информация проиллюстрирована фотографиями.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил о возможном задержании по подозрению в получении взяток временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой, курирующей образование, и Татьяны Кулешовой, координирующей деятельность в сфере информационной политики и внутренней политики Брянской области, а также курирующего ЖКХ и строительство замгубернатора Николая Симоненко.
РИА Новости не располагает комментарием силовых ведомств о возможных задержаниях чиновников. Пресс-служба областного правительства также не комментирует эту информацию.
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