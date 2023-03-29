https://ria.ru/20230329/yasinovataya-1861450787.html

Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками

Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками - РИА Новости, 29.03.2023

Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками

Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T10:10

2023-03-29T10:10

2023-03-29T10:10

специальная военная операция на украине

ясиноватая

украина

донецк

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230328/spetsoperatsiya-1861395926.html

ясиноватая

украина

донецк

донецкая народная республика

россия

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ясиноватая, украина, донецк, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины