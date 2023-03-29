https://ria.ru/20230329/yasinovataya-1861450787.html
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками - РИА Новости, 29.03.2023
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:10
2023-03-29T10:10
2023-03-29T10:10
специальная военная операция на украине
ясиноватая
украина
донецк
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230328/spetsoperatsiya-1861395926.html
ясиноватая
украина
донецк
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Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Украина, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
Мэр Шевченко: мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками