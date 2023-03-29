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Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками - РИА Новости, 29.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:10 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/yasinovataya-1861450787.html
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками - РИА Новости, 29.03.2023
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:10
2023-03-29T10:10
специальная военная операция на украине
ясиноватая
украина
донецк
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230328/spetsoperatsiya-1861395926.html
ясиноватая
украина
донецк
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ясиноватая, украина, донецк, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Украина, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками

Мэр Шевченко: мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.
«
"В результате очередного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) города Ясиноватая ранение получил мужчина 1954 года рождения. Берегите себя и своих близких", - написал он в своем телеграм-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяУкраинаДонецкДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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