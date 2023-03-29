https://ria.ru/20230329/yaponiya-1861418818.html

Премьер Японии вновь отверг предположение о досрочном роспуске парламента

Премьер Японии вновь отверг предположение о досрочном роспуске парламента - РИА Новости, 29.03.2023

Премьер Японии вновь отверг предположение о досрочном роспуске парламента

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на заседании одной из профильных парламентских комиссий, отверг предположение о досрочном роспуске нижней палаты... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T04:35

2023-03-29T04:35

2023-03-29T04:35

в мире

япония

фумио кисида

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ТОКИО, 29 мар – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на заседании одной из профильных парламентских комиссий, отверг предположение о досрочном роспуске нижней палаты парламента страны. "В данный момент я не рассматриваю этот вариант. Наша главная задача стоит в урегулировании вопросов, которые не могут быть отложены", - отметил он. Идея роспуска парламента и объявления новых выборов возникла еще в конце прошлого года в самой правящей Либерально-демократической партии из-за того, что далеко не все в ней поддержали намерение Кисиды обеспечить рост военных расходов за счет повышения ряда налогов, в том числе корпоративных. Слухи о возможности роспуска нижней палаты парламента подогревали и низкие рейтинги правительства. Сам Кисида в январе этого года не исключил возможности проведения всеобщих выборов до окончания своего срока в качестве главы правящей Либерально-демократической партии в сентябре 2024 года, однако каждый раз отмечал, что это будет сделано "в подходящее время".

https://ria.ru/20230327/yaponiya-1860995685.html

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в мире, япония, фумио кисида