https://ria.ru/20230329/yaponiya-1861418818.html
Премьер Японии вновь отверг предположение о досрочном роспуске парламента
Премьер Японии вновь отверг предположение о досрочном роспуске парламента - РИА Новости, 29.03.2023
Премьер Японии вновь отверг предположение о досрочном роспуске парламента
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на заседании одной из профильных парламентских комиссий, отверг предположение о досрочном роспуске нижней палаты... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T04:35
2023-03-29T04:35
2023-03-29T04:35
в мире
япония
фумио кисида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860852185_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_00ec6df4a2eae385a655b0cb23ac931d.jpg
ТОКИО, 29 мар – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на заседании одной из профильных парламентских комиссий, отверг предположение о досрочном роспуске нижней палаты парламента страны. "В данный момент я не рассматриваю этот вариант. Наша главная задача стоит в урегулировании вопросов, которые не могут быть отложены", - отметил он. Идея роспуска парламента и объявления новых выборов возникла еще в конце прошлого года в самой правящей Либерально-демократической партии из-за того, что далеко не все в ней поддержали намерение Кисиды обеспечить рост военных расходов за счет повышения ряда налогов, в том числе корпоративных. Слухи о возможности роспуска нижней палаты парламента подогревали и низкие рейтинги правительства. Сам Кисида в январе этого года не исключил возможности проведения всеобщих выборов до окончания своего срока в качестве главы правящей Либерально-демократической партии в сентябре 2024 года, однако каждый раз отмечал, что это будет сделано "в подходящее время".
https://ria.ru/20230327/yaponiya-1860995685.html
https://ria.ru/20230323/yaponiya-1859912913.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860852185_174:0:2779:1954_1920x0_80_0_0_54623b855ecc4bbb5f6a4add9ad86375.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, фумио кисида
В мире, Япония, Фумио Кисида
Премьер Японии вновь отверг предположение о досрочном роспуске парламента
Кисида вновь отверг предположение о досрочном роспуске нижней палаты парламента Японии
ТОКИО, 29 мар – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на заседании одной из профильных парламентских комиссий, отверг предположение о досрочном роспуске нижней палаты парламента страны.
"В данный момент я не рассматриваю этот вариант. Наша главная задача стоит в урегулировании вопросов, которые не могут быть отложены", - отметил он.
Силы самообороны Японии становятся полноценной армией, заявил Патрушев
Идея роспуска парламента и объявления новых выборов возникла еще в конце прошлого года в самой правящей Либерально-демократической партии из-за того, что далеко не все в ней поддержали намерение Кисиды обеспечить рост военных расходов за счет повышения ряда налогов, в том числе корпоративных. Слухи о возможности роспуска нижней палаты парламента подогревали и низкие рейтинги правительства.
Сам Кисида в январе этого года не исключил возможности проведения всеобщих выборов до окончания своего срока в качестве главы правящей Либерально-демократической партии в сентябре 2024 года, однако каждый раз отмечал, что это будет сделано "в подходящее время".
Япония угодила в украинский капкан