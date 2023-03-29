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Леонид Якубович опроверг слухи о продаже билетов на "Поле чудес"
Леонид Якубович опроверг слухи о продаже билетов на "Поле чудес" - РИА Новости, 29.03.2023
Леонид Якубович опроверг слухи о продаже билетов на "Поле чудес"
заявил в эксклюзивном интервью для РИА Новости ведущий и худрук передачи, звезда Первого канала – Леонид Якубович. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:10
2023-03-29T10:10
2023-03-29T10:10
культура
леонид якубович
интервью
первый канал (телеканал)
звезды
эксклюзив риа
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новости культуры
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Все билеты на запись программы "Поле чудес" – это пригласительные. Они распространяются бесплатно, заявил в эксклюзивном интервью для РИА Новости ведущий и худрук передачи, звезда Первого канала – Леонид Якубович. Также, по словам команды проекта Первого канала, они ловили мошенников на продаже билетов. Цена за один могла доходить до 25 тысяч рублей. Полную версию интервью РИА-Новости/Культура с Леонидом Якубовичем – о его личной жизни и фейках, о программе "Поле чудес" и его доходах, о семье, жене, детях, недвижимости – читайте на https://ria.ru/culture/
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид якубович, интервью, первый канал (телеканал), звезды, эксклюзив риа, шоу-бизнес, новости культуры, новости шоу-бизнеса
Культура, Леонид Якубович, Интервью, Первый канал (телеканал), звезды, эксклюзив РИА, Шоу-бизнес, Новости культуры, Новости шоу-бизнеса
Леонид Якубович опроверг слухи о продаже билетов на "Поле чудес"
Якубович опроверг слухи о продаже билетов на программу "Поле чудес" на Первом канале
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Все билеты на запись программы "Поле чудес" – это пригласительные. Они распространяются бесплатно, заявил в эксклюзивном интервью для РИА Новости ведущий и худрук передачи, звезда Первого канала – Леонид Якубович.
«
"Все билеты — пригласительные и бесплатные. Печатаем мы 140 двойных билетов. Но есть мошенники, которые их продают. Не верьте и не покупайте", – подчеркнул Леонид Аркадьевич.
Также, по словам команды проекта Первого канала, они ловили мошенников на продаже билетов. Цена за один могла доходить до 25 тысяч рублей.
Полную версию интервью РИА-Новости/Культура с Леонидом Якубовичем – о его личной жизни и фейках, о программе "Поле чудес" и его доходах, о семье, жене, детях, недвижимости – читайте на https://ria.ru/culture/