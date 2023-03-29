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Леонид Якубович опроверг слухи о продаже билетов на "Поле чудес"

Леонид Якубович опроверг слухи о продаже билетов на "Поле чудес" - РИА Новости, 29.03.2023

Леонид Якубович опроверг слухи о продаже билетов на "Поле чудес"

заявил в эксклюзивном интервью для РИА Новости ведущий и худрук передачи, звезда Первого канала – Леонид Якубович. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T10:10

2023-03-29T10:10

2023-03-29T10:10

культура

леонид якубович

интервью

первый канал (телеканал)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Все билеты на запись программы "Поле чудес" – это пригласительные. Они распространяются бесплатно, заявил в эксклюзивном интервью для РИА Новости ведущий и худрук передачи, звезда Первого канала – Леонид Якубович. Также, по словам команды проекта Первого канала, они ловили мошенников на продаже билетов. Цена за один могла доходить до 25 тысяч рублей. Полную версию интервью РИА-Новости/Культура с Леонидом Якубовичем – о его личной жизни и фейках, о программе "Поле чудес" и его доходах, о семье, жене, детях, недвижимости – читайте на https://ria.ru/culture/

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

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