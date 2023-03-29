https://ria.ru/20230329/vyselenie-1861600069.html

В УПЦ объяснили, почему монахов не будут выселять из Киево-Печерской лавры

В УПЦ объяснили, почему монахов не будут выселять из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 29.03.2023

В УПЦ объяснили, почему монахов не будут выселять из Киево-Печерской лавры

Руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Нежинский и Прилукский Климент... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:51

2023-03-29T15:51

2023-03-29T16:24

религия

религия

украина

киево-печерская лавра

украинская православная церковь

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) заявил, что 29, 30 и 31 марта, а также в другие числа выселять монахов из Киево-Печерской лавры не будут, так как для этого нет юридических оснований. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре. Ранее в среду наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи не покинут ее до окончания судебного разбирательства с заповедником. "В средствах массовой информации активно муссируется тема о выселении монахов из Киево-Печерской лавры 29 марта. Следует заявить, что никакого выселения ни 29-го, ни 30-го, ни 31-го, ни в другое время не может быть, потому что нет никаких юридических оснований для того, чтобы монахи выселялись из Киево-Печерской лавры", – заявил митрополит в видеообращении на канале УПЦ в YouTube. Решение о выселении, сказал он, может быть оспорено в судебном порядке. "Сейчас заповедник и министерство культуры не задействовали ни одного судебного механизма, чтобы доказать свою правоту", – добавил он. В монастыре, сказал митрополит Климент, надеются, что противоправных действий минкультуры и заповедник предпринимать не станут. Гонение на каноническую Украинскую православную церковь к 2018 году превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции, СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230329/lavra-1861479558.html

https://ria.ru/20230329/lavra-1861579644.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, украина, киево-печерская лавра, украинская православная церковь