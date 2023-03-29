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В УПЦ объяснили, почему монахов не будут выселять из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 29.03.2023
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Религия
 
15:51 29.03.2023 (обновлено: 16:24 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/vyselenie-1861600069.html
В УПЦ объяснили, почему монахов не будут выселять из Киево-Печерской лавры
В УПЦ объяснили, почему монахов не будут выселять из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 29.03.2023
В УПЦ объяснили, почему монахов не будут выселять из Киево-Печерской лавры
Руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Нежинский и Прилукский Климент... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:51
2023-03-29T16:24
религия
религия
украина
киево-печерская лавра
украинская православная церковь
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) заявил, что 29, 30 и 31 марта, а также в другие числа выселять монахов из Киево-Печерской лавры не будут, так как для этого нет юридических оснований. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре. Ранее в среду наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи не покинут ее до окончания судебного разбирательства с заповедником. "В средствах массовой информации активно муссируется тема о выселении монахов из Киево-Печерской лавры 29 марта. Следует заявить, что никакого выселения ни 29-го, ни 30-го, ни 31-го, ни в другое время не может быть, потому что нет никаких юридических оснований для того, чтобы монахи выселялись из Киево-Печерской лавры", – заявил митрополит в видеообращении на канале УПЦ в YouTube. Решение о выселении, сказал он, может быть оспорено в судебном порядке. "Сейчас заповедник и министерство культуры не задействовали ни одного судебного механизма, чтобы доказать свою правоту", – добавил он. В монастыре, сказал митрополит Климент, надеются, что противоправных действий минкультуры и заповедник предпринимать не станут. Гонение на каноническую Украинскую православную церковь к 2018 году превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции, СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230329/lavra-1861479558.html
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религия, украина, киево-печерская лавра, украинская православная церковь
Религия, Религия, Украина, Киево-Печерская Лавра, Украинская православная церковь
В УПЦ объяснили, почему монахов не будут выселять из Киево-Печерской лавры

Митрополит Климент: монахов не будут выселять из лавры, так как нет юридических оснований

© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYВерующие в Киево-Печерской лавре в Киеве. 29 марта 2023
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве. 29 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве. 29 марта 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) заявил, что 29, 30 и 31 марта, а также в другие числа выселять монахов из Киево-Печерской лавры не будут, так как для этого нет юридических оснований.
Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.
Ранее в среду наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи не покинут ее до окончания судебного разбирательства с заповедником.
"В средствах массовой информации активно муссируется тема о выселении монахов из Киево-Печерской лавры 29 марта. Следует заявить, что никакого выселения ни 29-го, ни 30-го, ни 31-го, ни в другое время не может быть, потому что нет никаких юридических оснований для того, чтобы монахи выселялись из Киево-Печерской лавры", – заявил митрополит в видеообращении на канале УПЦ в YouTube.
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве. 29 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
В Киево-Печерской лавре пообещали отстаивать монастырь до конца
Вчера, 11:55
Решение о выселении, сказал он, может быть оспорено в судебном порядке. "Сейчас заповедник и министерство культуры не задействовали ни одного судебного механизма, чтобы доказать свою правоту", – добавил он. В монастыре, сказал митрополит Климент, надеются, что противоправных действий минкультуры и заповедник предпринимать не станут.
Гонение на каноническую Украинскую православную церковь к 2018 году превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции, СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Прихожане перед службой в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Собравшиеся в Киево-Печерской лавре верующие начали расходиться
Вчера, 15:10
 
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