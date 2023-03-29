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В Италии заявили, что не намерены направлять свои войска на Украину - РИА Новости, 29.03.2023
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18:55 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/voyska-1861677907.html
В Италии заявили, что не намерены направлять свои войска на Украину
В Италии заявили, что не намерены направлять свои войска на Украину - РИА Новости, 29.03.2023
В Италии заявили, что не намерены направлять свои войска на Украину
Италия не намерена направлять свои войска на Украину, заявил в среду в Палате депутатов национального парламента министр обороны республики Гуидо Крозетто. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:55
2023-03-29T18:55
в мире
украина
италия
россия
гуидо крозетто
антонио таяни
сергей лавров
нато
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РИМ, 29 мар – РИА Новости. Италия не намерена направлять свои войска на Украину, заявил в среду в Палате депутатов национального парламента министр обороны республики Гуидо Крозетто. "У Италии нет никаких намерений направлять войска в поле", - заявил глава минобороны, разъясняя парламентариям некоторые аспекты военной помощи, которую Италия оказывает Киеву. Говоря о современной системе ПВО Samp/T, которую Италия ранее согласилась направить на Украину совместно с Францией, Крозетто уточнил, что Рим предоставляет "некоторые компоненты неоперативного характера", а также обеспечивает "необходимое обучение персонала". "Убежден, что это правильно обучать персонал защищать украинские города от российских ракетных атак. Это не средство, которое используется для нападения, оно служит для защиты от российских атак. Я удовлетворен, что мы можем обучать людей, которые смогут защитить украинские города, больницы и инфраструктуру от ракетных атак неприятеля", - приводит слова министра информагентство Ansa. В январе итальянский парламент одобрил правительственный декрет, который предусматривает продолжение в 2023 году предоставления разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений. В феврале правительство одобрило очередной, шестой пакет военной помощи Киеву. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил в этой связи, что Италия совместно с Францией работает над тем, чтобы как можно скорее поставить Украине систему Samp/T. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230329/zapad-1861546861.html
https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html
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в мире, украина, италия, россия, гуидо крозетто, антонио таяни, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Италия, Россия, Гуидо Крозетто, Антонио Таяни, Сергей Лавров, НАТО
В Италии заявили, что не намерены направлять свои войска на Украину

Министр обороны Италии Крозетто заявил, что Рим не намерен отправлять войска на Украину

© Flickr / Floris M. OosterveldФлаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Flickr / Floris M. Oosterveld
Флаг Италии. Архивное фото
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РИМ, 29 мар – РИА Новости. Италия не намерена направлять свои войска на Украину, заявил в среду в Палате депутатов национального парламента министр обороны республики Гуидо Крозетто.
"У Италии нет никаких намерений направлять войска в поле", - заявил глава минобороны, разъясняя парламентариям некоторые аспекты военной помощи, которую Италия оказывает Киеву.
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Говоря о современной системе ПВО Samp/T, которую Италия ранее согласилась направить на Украину совместно с Францией, Крозетто уточнил, что Рим предоставляет "некоторые компоненты неоперативного характера", а также обеспечивает "необходимое обучение персонала".
"Убежден, что это правильно обучать персонал защищать украинские города от российских ракетных атак. Это не средство, которое используется для нападения, оно служит для защиты от российских атак. Я удовлетворен, что мы можем обучать людей, которые смогут защитить украинские города, больницы и инфраструктуру от ракетных атак неприятеля", - приводит слова министра информагентство Ansa.
В январе итальянский парламент одобрил правительственный декрет, который предусматривает продолжение в 2023 году предоставления разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений. В феврале правительство одобрило очередной, шестой пакет военной помощи Киеву. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил в этой связи, что Италия совместно с Францией работает над тем, чтобы как можно скорее поставить Украине систему Samp/T.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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