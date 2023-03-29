https://ria.ru/20230329/vetnam-1861312061.html

Эксперты сообщили, как повлияют на туристов новые визовые правила Вьетнама

Эксперты сообщили, как повлияют на туристов новые визовые правила Вьетнама - РИА Новости, 29.03.2023

Эксперты сообщили, как повлияют на туристов новые визовые правила Вьетнама

Увеличение срока безвизового пребывания во Вьетнаме с 15 до 45 дней не приведет к росту туристического потока из России из-за отсутствия прямых рейсов, заявил... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T10:30

2023-03-29T10:30

2023-03-29T10:30

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артур мурадян

ассоциация туроператоров россии (атор)

вьетнам

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Увеличение срока безвизового пребывания во Вьетнаме с 15 до 45 дней не приведет к росту туристического потока из России из-за отсутствия прямых рейсов, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Если говорить по поводу стимулирования, то это никак не влияет, потому что, во-первых, у нас отсутствуют прямые рейсы. И о каком-то серьезном турпотоке из-за этого говорить не приходится. Во-вторых, всегда увеличение срока пребывания является интересным для временных релокантов, нежели для классического туристического потока", – сказал Мурадян.При этом в туроператоре LOTi на это смотрят с другой стороны. "На данный момент мы наблюдаем положительную динамику для россиян с постепенным послаблением правил въезда в разных странах, – сказали там агентству. – Конечно, прямых рейсов пока нет, но это, безусловно, хорошая новость для туризма в целом. На поток это будет ощутимо влиять и позволит ускорить решение о нормализации удобных полетных программ для россиян". Кабинет министров Вьетнама одобрил продление срока безвизового пребывания в стране с 15 до 45 дней для ряда государств, в том числе и для России, а также выдачу электронных виз на срок до трех месяцев, сообщил ранее во вторник портал Vietnam News. Как ожидается, парламент рассмотрит инициативу в мае.

https://ria.ru/20230328/vetnam-1861179628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, визы, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), вьетнам, куда можно лететь, отдых на море