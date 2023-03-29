https://ria.ru/20230329/valday-1861682366.html

На благоустройство исторического центра Валдая выделят два миллиарда рублей

На благоустройство исторического центра Валдая выделят два миллиарда рублей - РИА Новости, 29.03.2023

На благоустройство исторического центра Валдая выделят два миллиарда рублей

Благоустройство исторического центра Валдая начнется уже в ближайшие недели, на эти цели будет направлено два миллиарда рублей, рассказал губернатор... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T19:07

2023-03-29T19:07

2023-03-29T19:07

городское хозяйство москвы

валдай

новгородская область

советский

андрей никитин (политик)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 мар – РИА Новости. Благоустройство исторического центра Валдая начнется уже в ближайшие недели, на эти цели будет направлено два миллиарда рублей, рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин в рамках ежегодного отчета главы региона о деятельности правительства перед областными депутатами. Как уточнил глава региона, работы в Валдае будут проходить на площади Свободы, Народной улице, части Советского и Комсомольского проспектов. Помимо благоустройства и на них, и на прилегающих улицах Октябрьской, Луначарского, Молотковской, Береговой, Февральской будет выполнен капитальный ремонт инженерных сетей. "Масштабное приведение в порядок исторического центра жемчужины Новгородской области – города Валдай начнется уже в ближайшие недели. Все эти работы оценивается в рекордную сумму – два миллиарда рублей", – заявил губернатор. Никитин добавил, что в муниципалитетах улучшается качество городской среды – появляются новые общественные зоны, парки, скверы и набережные. Серьезные работы по благоустройству проходят не только в областном центре, но и в Старой Руссе, Боровичах, Пестове и Окуловке.

https://ria.ru/20230329/memorial-1861653735.html

валдай

новгородская область

советский

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городское хозяйство москвы, валдай, новгородская область, советский , андрей никитин (политик)