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В РПЦ призвали папу римского повлиять на власти в вопросе гонений на УПЦ - РИА Новости, 29.03.2023
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Религия
 
15:07 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/upts-1861578128.html
В РПЦ призвали папу римского повлиять на власти в вопросе гонений на УПЦ
В РПЦ призвали папу римского повлиять на власти в вопросе гонений на УПЦ - РИА Новости, 29.03.2023
В РПЦ призвали папу римского повлиять на власти в вопросе гонений на УПЦ
Папа Римский мог бы воздействовать на украинскую власть, призвать их "вернутся в правовое поле" в вопросах отношений с Украинской православной церковью, заявил... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:07
2023-03-29T15:07
религия
украина
владимир легойда
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
украинская православная церковь
московский патриархат
оон
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Папа Римский мог бы воздействовать на украинскую власть, призвать их "вернутся в правовое поле" в вопросах отношений с Украинской православной церковью, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Ранее поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов заявил, что папа Римский Франциск предлагает быть посредником для диалога с УПЦ и ПЦУ, а также для влияния на власти Украины. "Мне кажется, (папе Римскому Франциску – ред.) можно было бы воздействовать на украинскую власть просто для того, чтобы она вернула свои действия в правовое поле. И это было, конечно, важно, чтобы такие призывы прозвучали. Я думаю, эта одна из причин, по которой святейший патриарх Кирилл обращался в том числе к папе Римскому. Важно, что реакция со стороны святого престола сейчас звучит в том или ином виде", - сказал Легойда в эфире телеканала "Россия 24". Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть лавру. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры и принудительного закрытия монастыря. Предстоятель РПЦ отметил, что "при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом". Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" заявил о разрыве договора аренды с монастырем и обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания лавры до 29 марта. 28 марта они сообщили, что с 29 марта "договор № 2 от 19 июля 2013 года считается разорванным в одностороннем порядке", а "комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственного учреждения, созданная Министерством культуры Украины, начнет работу 30 марта согласно плану приема-передачи объектов, находящихся в пользовании Свято-Успенской Киево-Печерской лавры". Министр культуры Украины Александр Ткаченко ранее заявил, что монахи УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
https://ria.ru/20230327/episkop-1860831797.html
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украина, владимир легойда, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), украинская православная церковь, московский патриархат, оон, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Владимир Легойда, Папа Римский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украинская православная церковь, Московский Патриархат, ООН, Ситуация вокруг УПЦ
В РПЦ призвали папу римского повлиять на власти в вопросе гонений на УПЦ

Легойда призвал папу римского повлиять на власти Украины в вопросе гонений на УПЦ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Папа Римский мог бы воздействовать на украинскую власть, призвать их "вернутся в правовое поле" в вопросах отношений с Украинской православной церковью, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Ранее поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов заявил, что папа Римский Франциск предлагает быть посредником для диалога с УПЦ и ПЦУ, а также для влияния на власти Украины.
Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Епископ из Хорватии попросил премьера заступиться за УПЦ
27 марта, 09:24
"Мне кажется, (папе Римскому Франциску – ред.) можно было бы воздействовать на украинскую власть просто для того, чтобы она вернула свои действия в правовое поле. И это было, конечно, важно, чтобы такие призывы прозвучали. Я думаю, эта одна из причин, по которой святейший патриарх Кирилл обращался в том числе к папе Римскому. Важно, что реакция со стороны святого престола сейчас звучит в том или ином виде", - сказал Легойда в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть лавру. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры и принудительного закрытия монастыря. Предстоятель РПЦ отметил, что "при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом".
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" заявил о разрыве договора аренды с монастырем и обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания лавры до 29 марта. 28 марта они сообщили, что с 29 марта "договор № 2 от 19 июля 2013 года считается разорванным в одностороннем порядке", а "комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственного учреждения, созданная Министерством культуры Украины, начнет работу 30 марта согласно плану приема-передачи объектов, находящихся в пользовании Свято-Успенской Киево-Печерской лавры". Министр культуры Украины Александр Ткаченко ранее заявил, что монахи УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
"Точка невозврата". Что будет с Киево-Печерской лаврой
19 марта, 08:00
 
РелигияУкраинаВладимир ЛегойдаПапа РимскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Украинская православная церковьМосковский ПатриархатООНСитуация вокруг УПЦ
 
 
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