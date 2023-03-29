В РПЦ призвали папу римского повлиять на власти в вопросе гонений на УПЦ
Легойда призвал папу римского повлиять на власти Украины в вопросе гонений на УПЦ
Папа Римский Франциск . Архивное фото
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Папа Римский мог бы воздействовать на украинскую власть, призвать их "вернутся в правовое поле" в вопросах отношений с Украинской православной церковью, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Мне кажется, (папе Римскому Франциску – ред.) можно было бы воздействовать на украинскую власть просто для того, чтобы она вернула свои действия в правовое поле. И это было, конечно, важно, чтобы такие призывы прозвучали. Я думаю, эта одна из причин, по которой святейший патриарх Кирилл обращался в том числе к папе Римскому. Важно, что реакция со стороны святого престола сейчас звучит в том или ином виде", - сказал Легойда в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть лавру. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры и принудительного закрытия монастыря. Предстоятель РПЦ отметил, что "при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом".
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" заявил о разрыве договора аренды с монастырем и обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания лавры до 29 марта. 28 марта они сообщили, что с 29 марта "договор № 2 от 19 июля 2013 года считается разорванным в одностороннем порядке", а "комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственного учреждения, созданная Министерством культуры Украины, начнет работу 30 марта согласно плану приема-передачи объектов, находящихся в пользовании Свято-Успенской Киево-Печерской лавры". Министр культуры Украины Александр Ткаченко ранее заявил, что монахи УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.