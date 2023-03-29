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Лавров: Путин и Си Цзиньпин обсуждали Украину в широком контексте - РИА Новости, 29.03.2023
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14:06 29.03.2023 (обновлено: 14:35 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/ukraina-1861544990.html
Лавров: Путин и Си Цзиньпин обсуждали Украину в широком контексте
Лавров: Путин и Си Цзиньпин обсуждали Украину в широком контексте - РИА Новости, 29.03.2023
Лавров: Путин и Си Цзиньпин обсуждали Украину в широком контексте
Москва и Пекин обсуждали вопросы глобальной безопасности, в том числе инициативу Китая, данная тема затрагивалась в общении лидеров РФ и КНР Владимира Путина и... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:06
2023-03-29T14:35
украина
си цзиньпин
в мире
китай
россия
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва и Пекин обсуждали вопросы глобальной безопасности, в том числе инициативу Китая, данная тема затрагивалась в общении лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина, при этом главным сейчас является внедрение во все возможные дискуссии по теме принципа неделимости безопасности, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Через неделю после государственного визита председателя Си Цзиньпина в РФ, наши лидеры - президент РФ и председатель КНР - обсуждали в широком плане вопросы глобальной безопасности, упоминалась соответствующая инициатива КНР. У нас есть общее мнение, что главное сейчас для всех этих дискуссий является внедрение принципа неделимости безопасности в любые переговоры, в любые договоренности, которые требуются на этом направлении", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амирабдоллахианом.Он отметил, что "не будет подробно говорить о том, кто подрывает основополагающие нормы международного права, всем ясно, что это США и их сателлиты"."Что касается инициативы КНР по украинским делам, то это обсуждалось и комментировалось в ходе пресс-конференции президента Путина и председателя Си Цзиньпина. Мы уважаем заинтересованность Ирана, которая только что была подтверждена в выступлении моего коллеги в мирном урегулировании этой ситуации. Мы к этому всегда были готовы", - добавил министр.Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций.Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
https://ria.ru/20230326/evropa-1860621284.html
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украина, си цзиньпин, в мире, китай, россия, владимир путин, сергей лавров
Украина, Си Цзиньпин, В мире, Китай, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров
Лавров: Путин и Си Цзиньпин обсуждали Украину в широком контексте

Лавров: Путин и Си Цзиньпин обсуждали план Пекина по Украине в широком контексте

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва и Пекин обсуждали вопросы глобальной безопасности, в том числе инициативу Китая, данная тема затрагивалась в общении лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина, при этом главным сейчас является внедрение во все возможные дискуссии по теме принципа неделимости безопасности, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Через неделю после государственного визита председателя Си Цзиньпина в РФ, наши лидеры - президент РФ и председатель КНР - обсуждали в широком плане вопросы глобальной безопасности, упоминалась соответствующая инициатива КНР. У нас есть общее мнение, что главное сейчас для всех этих дискуссий является внедрение принципа неделимости безопасности в любые переговоры, в любые договоренности, которые требуются на этом направлении", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амирабдоллахианом.
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Он отметил, что "не будет подробно говорить о том, кто подрывает основополагающие нормы международного права, всем ясно, что это США и их сателлиты".
"Что касается инициативы КНР по украинским делам, то это обсуждалось и комментировалось в ходе пресс-конференции президента Путина и председателя Си Цзиньпина. Мы уважаем заинтересованность Ирана, которая только что была подтверждена в выступлении моего коллеги в мирном урегулировании этой ситуации. Мы к этому всегда были готовы", - добавил министр.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
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