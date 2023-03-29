https://ria.ru/20230329/ukraina-1861544990.html

Лавров: Путин и Си Цзиньпин обсуждали Украину в широком контексте

Лавров: Путин и Си Цзиньпин обсуждали Украину в широком контексте - РИА Новости, 29.03.2023

Лавров: Путин и Си Цзиньпин обсуждали Украину в широком контексте

Москва и Пекин обсуждали вопросы глобальной безопасности, в том числе инициативу Китая, данная тема затрагивалась в общении лидеров РФ и КНР Владимира Путина и... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:06

2023-03-29T14:06

2023-03-29T14:35

украина

си цзиньпин

в мире

китай

россия

владимир путин

сергей лавров

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва и Пекин обсуждали вопросы глобальной безопасности, в том числе инициативу Китая, данная тема затрагивалась в общении лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина, при этом главным сейчас является внедрение во все возможные дискуссии по теме принципа неделимости безопасности, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Через неделю после государственного визита председателя Си Цзиньпина в РФ, наши лидеры - президент РФ и председатель КНР - обсуждали в широком плане вопросы глобальной безопасности, упоминалась соответствующая инициатива КНР. У нас есть общее мнение, что главное сейчас для всех этих дискуссий является внедрение принципа неделимости безопасности в любые переговоры, в любые договоренности, которые требуются на этом направлении", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амирабдоллахианом.Он отметил, что "не будет подробно говорить о том, кто подрывает основополагающие нормы международного права, всем ясно, что это США и их сателлиты"."Что касается инициативы КНР по украинским делам, то это обсуждалось и комментировалось в ходе пресс-конференции президента Путина и председателя Си Цзиньпина. Мы уважаем заинтересованность Ирана, которая только что была подтверждена в выступлении моего коллеги в мирном урегулировании этой ситуации. Мы к этому всегда были готовы", - добавил министр.Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций.Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

https://ria.ru/20230326/evropa-1860621284.html

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

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украина, си цзиньпин, в мире, китай, россия, владимир путин, сергей лавров