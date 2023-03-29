https://ria.ru/20230329/uchitel-1861663423.html
В Подмосковье завели дело на учителя, избившего школьницу
В Подмосковье завели дело на учителя, избившего школьницу - РИА Новости, 29.03.2023
В Подмосковье завели дело на учителя, избившего школьницу
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против учителя, который ударил школьницу по голове в подмосковном Дмитрове, сообщает Telegram-канал... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:00
2023-03-29T18:00
2023-03-29T18:00
происшествия
московская область (подмосковье)
дмитров
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против учителя, который ударил школьницу по голове в подмосковном Дмитрове, сообщает Telegram-канал регионального главка СК. По данным следствия, учитель одной из школ Московской области нанес одной из учениц удар по голове, происшествие было запечатлено на видеозапись. В настоящее время проводятся допросы родителей школьницы, а также сотрудников учебного заведения.
https://ria.ru/20221122/uchitel-1833306432.html
московская область (подмосковье)
дмитров
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), дмитров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Дмитров, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье завели дело на учителя, избившего школьницу
СК возбудил уголовное дело на учителя, ударившего школьницу по голове в Дмитрове