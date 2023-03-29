https://ria.ru/20230329/uchitel-1861663423.html

В Подмосковье завели дело на учителя, избившего школьницу

В Подмосковье завели дело на учителя, избившего школьницу - РИА Новости, 29.03.2023

В Подмосковье завели дело на учителя, избившего школьницу

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против учителя, который ударил школьницу по голове в подмосковном Дмитрове, сообщает Telegram-канал... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T18:00

2023-03-29T18:00

2023-03-29T18:00

происшествия

московская область (подмосковье)

дмитров

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против учителя, который ударил школьницу по голове в подмосковном Дмитрове, сообщает Telegram-канал регионального главка СК. По данным следствия, учитель одной из школ Московской области нанес одной из учениц удар по голове, происшествие было запечатлено на видеозапись. В настоящее время проводятся допросы родителей школьницы, а также сотрудников учебного заведения.

https://ria.ru/20221122/uchitel-1833306432.html

московская область (подмосковье)

дмитров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), дмитров, следственный комитет россии (ск рф)