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В Подмосковье завели дело на учителя, избившего школьницу - РИА Новости, 29.03.2023
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18:00 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/uchitel-1861663423.html
В Подмосковье завели дело на учителя, избившего школьницу
В Подмосковье завели дело на учителя, избившего школьницу - РИА Новости, 29.03.2023
В Подмосковье завели дело на учителя, избившего школьницу
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против учителя, который ударил школьницу по голове в подмосковном Дмитрове, сообщает Telegram-канал... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:00
2023-03-29T18:00
происшествия
московская область (подмосковье)
дмитров
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против учителя, который ударил школьницу по голове в подмосковном Дмитрове, сообщает Telegram-канал регионального главка СК. По данным следствия, учитель одной из школ Московской области нанес одной из учениц удар по голове, происшествие было запечатлено на видеозапись. В настоящее время проводятся допросы родителей школьницы, а также сотрудников учебного заведения.
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московская область (подмосковье)
дмитров
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происшествия, московская область (подмосковье), дмитров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Дмитров, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье завели дело на учителя, избившего школьницу

СК возбудил уголовное дело на учителя, ударившего школьницу по голове в Дмитрове

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против учителя, который ударил школьницу по голове в подмосковном Дмитрове, сообщает Telegram-канал регионального главка СК.
«
"Следователем следственного отдела по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту халатности (части первой статьи 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, учитель одной из школ Московской области нанес одной из учениц удар по голове, происшествие было запечатлено на видеозапись. В настоящее время проводятся допросы родителей школьницы, а также сотрудников учебного заведения.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ДмитровСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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