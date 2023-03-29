https://ria.ru/20230329/ubiystvo-1861704774.html

В Подмосковье арестовали четверых несовершеннолетних за убийство женщины

В Подмосковье арестовали четверых несовершеннолетних за убийство женщины - РИА Новости, 29.03.2023

В Подмосковье арестовали четверых несовершеннолетних за убийство женщины

Суд в Подмосковье арестовал трех подростков и девочку, заказавшую им убийство своей матери, сообщает телеграм-канал регионального главка СК. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T21:20

2023-03-29T21:20

2023-03-29T21:20

происшествия

московская область (подмосковье)

балашиха

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Суд в Подмосковье арестовал трех подростков и девочку, заказавшую им убийство своей матери, сообщает телеграм-канал регионального главка СК. По данным следствия, школьница, поссорившись с матерью, обратилась к знакомому, чтобы тот нашел киллеров для убийства женщины. Тот предложил двум подросткам за 350 тысяч совершить преступление. В результате 24 марта девочка и ее приятель впустили киллеров в квартиру и стали дожидаться прихода мамы. Как только женщина вошла внутрь, один из них напал на нее и задушил. Затем банда ушла и вернулась лишь спустя два дня: они вынесли тело на самодельных носилках к мусорным контейнерам возле дома, где в дальнейшем ее нашли прохожие.

https://ria.ru/20230327/ubiystvo-1860987894.html

московская область (подмосковье)

балашиха

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), балашиха, россия, следственный комитет россии (ск рф)