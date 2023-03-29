https://ria.ru/20230329/ubiystvo-1861704774.html
В Подмосковье арестовали четверых несовершеннолетних за убийство женщины
В Подмосковье арестовали четверых несовершеннолетних за убийство женщины - РИА Новости, 29.03.2023
В Подмосковье арестовали четверых несовершеннолетних за убийство женщины
Суд в Подмосковье арестовал трех подростков и девочку, заказавшую им убийство своей матери, сообщает телеграм-канал регионального главка СК. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T21:20
2023-03-29T21:20
2023-03-29T21:20
происшествия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Суд в Подмосковье арестовал трех подростков и девочку, заказавшую им убийство своей матери, сообщает телеграм-канал регионального главка СК. По данным следствия, школьница, поссорившись с матерью, обратилась к знакомому, чтобы тот нашел киллеров для убийства женщины. Тот предложил двум подросткам за 350 тысяч совершить преступление. В результате 24 марта девочка и ее приятель впустили киллеров в квартиру и стали дожидаться прихода мамы. Как только женщина вошла внутрь, один из них напал на нее и задушил. Затем банда ушла и вернулась лишь спустя два дня: они вынесли тело на самодельных носилках к мусорным контейнерам возле дома, где в дальнейшем ее нашли прохожие.
https://ria.ru/20230327/ubiystvo-1860987894.html
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происшествия, московская область (подмосковье), балашиха, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье арестовали четверых несовершеннолетних за убийство женщины
Суд в Подмосковье арестовал трех подростков и девочку, заказавшую им убийство матери