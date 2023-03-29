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В Подмосковье арестовали четверых несовершеннолетних за убийство женщины - РИА Новости, 29.03.2023
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21:20 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/ubiystvo-1861704774.html
В Подмосковье арестовали четверых несовершеннолетних за убийство женщины
В Подмосковье арестовали четверых несовершеннолетних за убийство женщины - РИА Новости, 29.03.2023
В Подмосковье арестовали четверых несовершеннолетних за убийство женщины
Суд в Подмосковье арестовал трех подростков и девочку, заказавшую им убийство своей матери, сообщает телеграм-канал регионального главка СК. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T21:20
2023-03-29T21:20
происшествия
московская область (подмосковье)
балашиха
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Суд в Подмосковье арестовал трех подростков и девочку, заказавшую им убийство своей матери, сообщает телеграм-канал регионального главка СК. По данным следствия, школьница, поссорившись с матерью, обратилась к знакомому, чтобы тот нашел киллеров для убийства женщины. Тот предложил двум подросткам за 350 тысяч совершить преступление. В результате 24 марта девочка и ее приятель впустили киллеров в квартиру и стали дожидаться прихода мамы. Как только женщина вошла внутрь, один из них напал на нее и задушил. Затем банда ушла и вернулась лишь спустя два дня: они вынесли тело на самодельных носилках к мусорным контейнерам возле дома, где в дальнейшем ее нашли прохожие.
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московская область (подмосковье)
балашиха
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), балашиха, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье арестовали четверых несовершеннолетних за убийство женщины

Суд в Подмосковье арестовал трех подростков и девочку, заказавшую им убийство матери

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Суд в Подмосковье арестовал трех подростков и девочку, заказавшую им убийство своей матери, сообщает телеграм-канал регионального главка СК.
«
"По ходатайству следователя следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области судом арестованы четверо несовершеннолетних, обвиняемые в убийстве местной жительницы", - говорится в сообщении.
По данным следствия, школьница, поссорившись с матерью, обратилась к знакомому, чтобы тот нашел киллеров для убийства женщины.
Тот предложил двум подросткам за 350 тысяч совершить преступление.
В результате 24 марта девочка и ее приятель впустили киллеров в квартиру и стали дожидаться прихода мамы. Как только женщина вошла внутрь, один из них напал на нее и задушил. Затем банда ушла и вернулась лишь спустя два дня: они вынесли тело на самодельных носилках к мусорным контейнерам возле дома, где в дальнейшем ее нашли прохожие.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)БалашихаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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