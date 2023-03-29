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В Москве молодую девушку зарезали в квартире, возбуждено уголовное дело - РИА Новости, 29.03.2023
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19:28 29.03.2023 (обновлено: 20:42 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/ubiystvo-1861686248.html
В Москве молодую девушку зарезали в квартире, возбуждено уголовное дело
В Москве молодую девушку зарезали в квартире, возбуждено уголовное дело - РИА Новости, 29.03.2023
В Москве молодую девушку зарезали в квартире, возбуждено уголовное дело
На севере Москвы обнаружили тело девушки со множественными ножевыми ранениями, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T19:28
2023-03-29T20:42
происшествия
москва
россия
жилье
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. На севере Москвы обнаружили тело девушки со множественными ножевыми ранениями, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК ("Убийство")", — говорится в заявлении.По данным следствия и московской прокуратуры, тело 24-летней девушки обнаружила ее мать в квартире на Бескудниковском бульваре, сожителя погибшей в квартире не оказалось. Сейчас на месте работают специалисты СК, прокуратура контролирует ход расследования.
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происшествия, москва, россия, жилье, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Жилье, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве молодую девушку зарезали в квартире, возбуждено уголовное дело

СК: на севере Москве обнаружили тело девушки со множественными ножевыми ранениями

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета на дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. На севере Москвы обнаружили тело девушки со множественными ножевыми ранениями, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК ("Убийство")", — говорится в заявлении.
По данным следствия и московской прокуратуры, тело 24-летней девушки обнаружила ее мать в квартире на Бескудниковском бульваре, сожителя погибшей в квартире не оказалось.
Сейчас на месте работают специалисты СК, прокуратура контролирует ход расследования.
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ПроисшествияМоскваРоссияЖильеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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