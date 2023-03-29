https://ria.ru/20230329/ubiystvo-1861686248.html

В Москве молодую девушку зарезали в квартире, возбуждено уголовное дело

В Москве молодую девушку зарезали в квартире, возбуждено уголовное дело - РИА Новости, 29.03.2023

В Москве молодую девушку зарезали в квартире, возбуждено уголовное дело

На севере Москвы обнаружили тело девушки со множественными ножевыми ранениями, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T19:28

2023-03-29T19:28

2023-03-29T20:42

происшествия

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. На севере Москвы обнаружили тело девушки со множественными ножевыми ранениями, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК ("Убийство")", — говорится в заявлении.По данным следствия и московской прокуратуры, тело 24-летней девушки обнаружила ее мать в квартире на Бескудниковском бульваре, сожителя погибшей в квартире не оказалось. Сейчас на месте работают специалисты СК, прокуратура контролирует ход расследования.

https://ria.ru/20230311/ubiystvo-1857222409.html

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происшествия, москва, россия, жилье, следственный комитет россии (ск рф)