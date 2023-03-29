https://ria.ru/20230329/ubiystvo-1861459383.html

В Подмосковье девочка заказала убийство матери

В Подмосковье девочка заказала убийство матери - РИА Новости, 29.03.2023

В Подмосковье девочка заказала убийство матери

В подмосковном городе Балашиха четырнадцатилетняя девочка поссорилась с матерью и заказала ее убийство, сообщили в пресс-службе областного главка Следственного... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T10:51

2023-03-29T10:51

2023-03-29T11:42

происшествия

московская область (подмосковье)

балашиха

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В подмосковном городе Балашиха четырнадцатилетняя девочка поссорилась с матерью и заказала ее убийство, сообщили в пресс-службе областного главка Следственного комитета.По данным следствия, после ссоры школьница попросила знакомого найти киллеров для убийства ее матери. Тот предложил двум подросткам сделать это за 350 тысяч рублей. Убийство произошло 24 марта: девочка и ее приятель впустили "киллеров" в квартиру и стали дожидаться прихода мамы. Как только та пришла домой, один из подростков напал на нее и задушил. Затем все они покинули квартиру и вернулись только через два дня, чтобы вынести тело на самодельных носилках к мусорным контейнерам. Там убитую и нашли прохожие. Всех четырех подростков (2009, 2006 и двое 2007 года рождения) уже задержали. Им предъявили обвинение по статье "Убийство, совершение группой лиц по предварительному сговору".В ближайшее время следствие попросит суд об избрании обвиняемым меры пресечения. Кроме того, всем им предстоят психолого-психиатрические экспертизы.

https://ria.ru/20230328/fragment-1861320653.html

https://ria.ru/20230328/izbienie-1861329252.html

московская область (подмосковье)

балашиха

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), балашиха, россия, следственный комитет россии (ск рф)