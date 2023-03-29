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В Подмосковье девочка заказала убийство матери - РИА Новости, 29.03.2023
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10:51 29.03.2023 (обновлено: 11:42 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/ubiystvo-1861459383.html
В Подмосковье девочка заказала убийство матери
В Подмосковье девочка заказала убийство матери - РИА Новости, 29.03.2023
В Подмосковье девочка заказала убийство матери
В подмосковном городе Балашиха четырнадцатилетняя девочка поссорилась с матерью и заказала ее убийство, сообщили в пресс-службе областного главка Следственного... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:51
2023-03-29T11:42
происшествия
московская область (подмосковье)
балашиха
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В подмосковном городе Балашиха четырнадцатилетняя девочка поссорилась с матерью и заказала ее убийство, сообщили в пресс-службе областного главка Следственного комитета.По данным следствия, после ссоры школьница попросила знакомого найти киллеров для убийства ее матери. Тот предложил двум подросткам сделать это за 350 тысяч рублей. Убийство произошло 24 марта: девочка и ее приятель впустили "киллеров" в квартиру и стали дожидаться прихода мамы. Как только та пришла домой, один из подростков напал на нее и задушил. Затем все они покинули квартиру и вернулись только через два дня, чтобы вынести тело на самодельных носилках к мусорным контейнерам. Там убитую и нашли прохожие. Всех четырех подростков (2009, 2006 и двое 2007 года рождения) уже задержали. Им предъявили обвинение по статье "Убийство, совершение группой лиц по предварительному сговору".В ближайшее время следствие попросит суд об избрании обвиняемым меры пресечения. Кроме того, всем им предстоят психолого-психиатрические экспертизы.
https://ria.ru/20230328/fragment-1861320653.html
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московская область (подмосковье)
балашиха
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), балашиха, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье девочка заказала убийство матери

В Балашихе дочь после ссоры заказала двум подросткам убийство матери за 350 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В подмосковном городе Балашиха четырнадцатилетняя девочка поссорилась с матерью и заказала ее убийство, сообщили в пресс-службе областного главка Следственного комитета.
По данным следствия, после ссоры школьница попросила знакомого найти киллеров для убийства ее матери. Тот предложил двум подросткам сделать это за 350 тысяч рублей.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
В Москве-реке нашли пакет с фрагментом тела женщины
Вчера, 17:35
Убийство произошло 24 марта: девочка и ее приятель впустили "киллеров" в квартиру и стали дожидаться прихода мамы. Как только та пришла домой, один из подростков напал на нее и задушил. Затем все они покинули квартиру и вернулись только через два дня, чтобы вынести тело на самодельных носилках к мусорным контейнерам. Там убитую и нашли прохожие.
Всех четырех подростков (2009, 2006 и двое 2007 года рождения) уже задержали. Им предъявили обвинение по статье "Убийство, совершение группой лиц по предварительному сговору".
В ближайшее время следствие попросит суд об избрании обвиняемым меры пресечения. Кроме того, всем им предстоят психолого-психиатрические экспертизы.
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
В Кировской области мать избила и выгнала из дома двухлетнего сына
Вчера, 17:59
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)БалашихаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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