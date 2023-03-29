https://ria.ru/20230329/turtsiya-1861430834.html

Эксперт рассказала, как изменилась бы политика Турции при вступлении в ЕС

Эксперт рассказала, как изменилась бы политика Турции при вступлении в ЕС - РИА Новости, 29.03.2023

Эксперт рассказала, как изменилась бы политика Турции при вступлении в ЕС

Даже если бы Турция была членом ЕС, она все равно проводила бы независимую от Запада политику, включая ее отношения с Россией, заявила РИА Новости старший... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T08:25

2023-03-29T08:25

2023-03-29T08:25

турция

россия

высшая школа экономики (вшэ)

политика

евросоюз

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МОСКВА, 29 мар - Новости. Даже если бы Турция была членом ЕС, она все равно проводила бы независимую от Запада политику, включая ее отношения с Россией, заявила РИА Новости старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева. "Президент Турции Реджеп Эрдоган не из тех, кто складывает все яйца в одну корзину. Позволю высказать даже такую мысль, будь Анкара членом ЕС, она все равно проводила бы независимую политику, включая ее отношения с Россией", - сказала она. С Турцией, по ее мнению, нельзя не считаться, она слишком крупный игрок. "Достаточно сказать, что по численности населения в Европе - почти 85 миллионов человек - Турция сравнима лишь с Германией и Францией, все остальные страны региона даже рядом не стояли", - заметила эксперт. Она также добавила, что, конечно, Турции приходится лавировать. "И у Эрдогана это здорово получается. Он умеет держать свою линию, проводить собственный политический и экономический курс. Что не может не импонировать гражданам страны, которые видят в нем таким образом сильного геополитического лидера, способного решать непростые экономические проблемы", - подчеркнула Имамкулиева.

https://ria.ru/20230329/imperiya-1861417302.html

турция

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

турция, россия, высшая школа экономики (вшэ), политика, евросоюз