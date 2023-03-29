https://ria.ru/20230329/tserkov-1861549435.html

Братия Киево-Печерской лавры высказалась против перехода в ПЦУ

Братия Киево-Печерской лавры высказалась против перехода в ПЦУ - РИА Новости, 29.03.2023

Братия Киево-Печерской лавры высказалась против перехода в ПЦУ

Руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) владыка Климент заявил, что братия... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:17

2023-03-29T14:17

2023-03-29T14:17

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александр ткаченко (протоиерей)

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) владыка Климент заявил, что братия Киево-Печерской лавры против перехода в раскольническую структуру "Православная церковь Украины". "Нет, наоборот, категорически против таких заявлений, что кто-то должен перейти", - сказал Климент на просьбу журналистов прокомментировать информацию о готовности части братии перейти в раскольническую структуру "ПЦУ". Его комментарий опубликовало украинское издание "Страна.ua". Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре. Гонение на каноническую Украинскую православную церковь к 2018 году превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции, СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

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украина, россия, александр ткаченко (протоиерей), украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц