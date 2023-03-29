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Братия Киево-Печерской лавры высказалась против перехода в ПЦУ - РИА Новости, 29.03.2023
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Религия
 
14:17 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/tserkov-1861549435.html
Братия Киево-Печерской лавры высказалась против перехода в ПЦУ
Братия Киево-Печерской лавры высказалась против перехода в ПЦУ - РИА Новости, 29.03.2023
Братия Киево-Печерской лавры высказалась против перехода в ПЦУ
Руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) владыка Климент заявил, что братия... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:17
2023-03-29T14:17
религия
украина
россия
александр ткаченко (протоиерей)
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) владыка Климент заявил, что братия Киево-Печерской лавры против перехода в раскольническую структуру "Православная церковь Украины". "Нет, наоборот, категорически против таких заявлений, что кто-то должен перейти", - сказал Климент на просьбу журналистов прокомментировать информацию о готовности части братии перейти в раскольническую структуру "ПЦУ". Его комментарий опубликовало украинское издание "Страна.ua". Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре. Гонение на каноническую Украинскую православную церковь к 2018 году превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции, СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, россия, александр ткаченко (протоиерей), украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
Братия Киево-Печерской лавры высказалась против перехода в ПЦУ

Митрополит Климент: братия Киево-Печерской лавры против перехода в раскольническую ПЦУ

© Фото : пресс-служба УПЦСлужба в Киево-Печерской лавре
Служба в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : пресс-служба УПЦ
Служба в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) владыка Климент заявил, что братия Киево-Печерской лавры против перехода в раскольническую структуру "Православная церковь Украины".
"Нет, наоборот, категорически против таких заявлений, что кто-то должен перейти", - сказал Климент на просьбу журналистов прокомментировать информацию о готовности части братии перейти в раскольническую структуру "ПЦУ". Его комментарий опубликовало украинское издание "Страна.ua".
Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.
Гонение на каноническую Украинскую православную церковь к 2018 году превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции, СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
 
РелигияУкраинаРоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Украинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
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