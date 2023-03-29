https://ria.ru/20230329/trump-1861559459.html

Трамп пообещал в случае переизбрания разрешить конфликт на Украине

Трамп пообещал в случае переизбрания разрешить конфликт на Украине - РИА Новости, 29.03.2023

Трамп пообещал в случае переизбрания разрешить конфликт на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью обещал в случае переизбрания на пост президента урегулировать конфликт на Украине до того, как он вернется в Белый... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:37

2023-03-29T14:37

2023-03-29T15:04

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в интервью обещал в случае переизбрания на пост президента урегулировать конфликт на Украине до того, как он вернется в Белый дом. Трамп ранее обещал, что в случае переизбрания на пост главы государства "в ту же ночь" позвонит российскому лидеру Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому для проведения встречи с целью разрешения конфликта на Украине. В начале марта экс-президент на ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия заверял, что ему "не составит труда" урегулировать конфликт на Украине - опять же в случае его переизбрания на пост главы государства. Тогда он говорил, что "это можно сделать в течение 24 часов, если люди будут знать, что им необходимо делать". Комментируя его высказывание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Трамп теоретически не так далек от правды: это могло бы произойти не за день-два, но Белому дому достаточно дать Киеву указания. "Если я выиграю (выборы), до того, как я займу пост, я урегулирую эту войну, уверен в этом на 100%", - подчеркнул Трамп в интервью телеканалу Fox News. По его мнению, урегулировать конфликт может только человек на посту президента. Трамп добавил, что, если бы его назначили посланником, ничего бы не получилось. Трамп собирается в 2024 году вновь баллотироваться в президенты.

https://ria.ru/20230328/tramp-1861107732.html

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в мире, украина, сша, колумбия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский