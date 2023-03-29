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Собянин рассказал о замене импортных деталей в московском транспорте - РИА Новости, 29.03.2023
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21:48 29.03.2023 (обновлено: 21:49 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/transport-1861708615.html
Собянин рассказал о замене импортных деталей в московском транспорте
Собянин рассказал о замене импортных деталей в московском транспорте - РИА Новости, 29.03.2023
Собянин рассказал о замене импортных деталей в московском транспорте
В общественном транспорте Москвы уже убрали почти все импортные комплектующие, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T21:48
2023-03-29T21:49
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В общественном транспорте Москвы уже убрали почти все импортные комплектующие, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. "Мы по большому счету убрали уже последние составляющие комплектующих в общественном транспорте (Москвы). Электробусы у нас уже практически полностью сегодня производятся из отечественных материалов. Те же трамваи тоже на 90 с лишним процентов из отечественных комплектующих, метровагоны тоже из отечественных комплектующих, электрические суда - тоже наш отечественный продукт", - сказал Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр". Он добавил, что пищевая промышленность стала менее зависима от импортных комплектующих, в большей степени она самостоятельная. "Текстильная промышленность, обувная, одежда, электроника. По всем направлениям практически доля отечественного компонента увеличивается значительно", - сказал Собянин.
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал о замене импортных деталей в московском транспорте

Собянин: в общественном транспорте Москвы уже убрали почти все импортные комплектующие

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЭлектробус в Москве
Электробус в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В общественном транспорте Москвы уже убрали почти все импортные комплектующие, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
"Мы по большому счету убрали уже последние составляющие комплектующих в общественном транспорте (Москвы). Электробусы у нас уже практически полностью сегодня производятся из отечественных материалов. Те же трамваи тоже на 90 с лишним процентов из отечественных комплектующих, метровагоны тоже из отечественных комплектующих, электрические суда - тоже наш отечественный продукт", - сказал Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".
Он добавил, что пищевая промышленность стала менее зависима от импортных комплектующих, в большей степени она самостоятельная. "Текстильная промышленность, обувная, одежда, электроника. По всем направлениям практически доля отечественного компонента увеличивается значительно", - сказал Собянин.
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