https://ria.ru/20230329/transport-1861708615.html
Собянин рассказал о замене импортных деталей в московском транспорте
Собянин рассказал о замене импортных деталей в московском транспорте - РИА Новости, 29.03.2023
Собянин рассказал о замене импортных деталей в московском транспорте
В общественном транспорте Москвы уже убрали почти все импортные комплектующие, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T21:48
2023-03-29T21:48
2023-03-29T21:49
общество
москва
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755957453_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_982936ade2fb40acab8c84329ebfbb8e.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В общественном транспорте Москвы уже убрали почти все импортные комплектующие, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. "Мы по большому счету убрали уже последние составляющие комплектующих в общественном транспорте (Москвы). Электробусы у нас уже практически полностью сегодня производятся из отечественных материалов. Те же трамваи тоже на 90 с лишним процентов из отечественных комплектующих, метровагоны тоже из отечественных комплектующих, электрические суда - тоже наш отечественный продукт", - сказал Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр". Он добавил, что пищевая промышленность стала менее зависима от импортных комплектующих, в большей степени она самостоятельная. "Текстильная промышленность, обувная, одежда, электроника. По всем направлениям практически доля отечественного компонента увеличивается значительно", - сказал Собянин.
https://ria.ru/20230311/moskva-1857542682.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755957453_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9448e992b1e667e5353e7220eae9072e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал о замене импортных деталей в московском транспорте
Собянин: в общественном транспорте Москвы уже убрали почти все импортные комплектующие
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
В общественном транспорте Москвы уже убрали почти все импортные комплектующие, заявил
мэр российской столицы Сергей Собянин.
"Мы по большому счету убрали уже последние составляющие комплектующих в общественном транспорте (Москвы). Электробусы у нас уже практически полностью сегодня производятся из отечественных материалов. Те же трамваи тоже на 90 с лишним процентов из отечественных комплектующих, метровагоны тоже из отечественных комплектующих, электрические суда - тоже наш отечественный продукт", - сказал Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".
Он добавил, что пищевая промышленность стала менее зависима от импортных комплектующих, в большей степени она самостоятельная. "Текстильная промышленность, обувная, одежда, электроника. По всем направлениям практически доля отечественного компонента увеличивается значительно", - сказал Собянин.
Собянин: в этом году обновим 6,5 тысяч уличных фонарей в Москве