https://ria.ru/20230329/transport-1861708615.html

Собянин рассказал о замене импортных деталей в московском транспорте

Собянин рассказал о замене импортных деталей в московском транспорте - РИА Новости, 29.03.2023

Собянин рассказал о замене импортных деталей в московском транспорте

В общественном транспорте Москвы уже убрали почти все импортные комплектующие, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T21:48

2023-03-29T21:48

2023-03-29T21:49

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В общественном транспорте Москвы уже убрали почти все импортные комплектующие, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. "Мы по большому счету убрали уже последние составляющие комплектующих в общественном транспорте (Москвы). Электробусы у нас уже практически полностью сегодня производятся из отечественных материалов. Те же трамваи тоже на 90 с лишним процентов из отечественных комплектующих, метровагоны тоже из отечественных комплектующих, электрические суда - тоже наш отечественный продукт", - сказал Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр". Он добавил, что пищевая промышленность стала менее зависима от импортных комплектующих, в большей степени она самостоятельная. "Текстильная промышленность, обувная, одежда, электроника. По всем направлениям практически доля отечественного компонента увеличивается значительно", - сказал Собянин.

https://ria.ru/20230311/moskva-1857542682.html

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общество, москва, сергей собянин