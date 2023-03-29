https://ria.ru/20230329/transport-1861544510.html

В ГД попросили сделать пересадку с наземного транспорта на метро бесплатной

В ГД попросили сделать пересадку с наземного транспорта на метро бесплатной - РИА Новости, 29.03.2023

В ГД попросили сделать пересадку с наземного транспорта на метро бесплатной

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой сделать бесплатной пересадку с... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:05

2023-03-29T14:05

2023-03-29T14:05

общество

москва

сергей собянин

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

транспорт

общественный транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94409/72/944097210_0:275:2895:1903_1920x0_80_0_0_c498e658209958375b70b03e8479e16f.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой сделать бесплатной пересадку с наземного транспорта на метро, и в обратном порядке. "Бесплатная пересадка между наземными маршрутами общественного транспорта - отличное решение мэрии для москвичей. Это и удобство, и экономия. Почему бы не расширить подобную практику, сделав бесплатной и пересадку с наземного транспорта в метро? Предложил мэру столицы Сергею Собянину дать соответствующее поручение и внимательно рассмотреть такую возможность", - написал Нилов в телеграм-канале, приложив копию обращения. В самом обращении депутат отмечает, что несмотря на то, что у жителей столицы есть возможность бесплатной пересадки в течении 90 минут между маршрутами наземного транспорта и внутри одного маршрута, "пересадка с наземного транспорта на метро по-прежнему платная хотя и с существенной скидкой". Нилов отмечает, что несмотря на "беспрецедентное" по масштабам развитие столичного метрополитена, мера остается актуальной "для сотен тысяч пассажиров". "Прошу вас дать поручение рассмотреть возможность и сроки практической реализации данного предложения", - указывается там.

https://ria.ru/20230322/metro-1859711548.html

https://ria.ru/20230324/metro-1860325248.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, москва, сергей собянин, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, транспорт, общественный транспорт, метро, московский метрополитен