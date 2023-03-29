https://ria.ru/20230329/transport-1861544510.html
В ГД попросили сделать пересадку с наземного транспорта на метро бесплатной
В ГД попросили сделать пересадку с наземного транспорта на метро бесплатной - РИА Новости, 29.03.2023
В ГД попросили сделать пересадку с наземного транспорта на метро бесплатной
Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой сделать бесплатной пересадку с... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:05
2023-03-29T14:05
2023-03-29T14:05
общество
москва
сергей собянин
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
транспорт
общественный транспорт
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой сделать бесплатной пересадку с наземного транспорта на метро, и в обратном порядке. "Бесплатная пересадка между наземными маршрутами общественного транспорта - отличное решение мэрии для москвичей. Это и удобство, и экономия. Почему бы не расширить подобную практику, сделав бесплатной и пересадку с наземного транспорта в метро? Предложил мэру столицы Сергею Собянину дать соответствующее поручение и внимательно рассмотреть такую возможность", - написал Нилов в телеграм-канале, приложив копию обращения. В самом обращении депутат отмечает, что несмотря на то, что у жителей столицы есть возможность бесплатной пересадки в течении 90 минут между маршрутами наземного транспорта и внутри одного маршрута, "пересадка с наземного транспорта на метро по-прежнему платная хотя и с существенной скидкой". Нилов отмечает, что несмотря на "беспрецедентное" по масштабам развитие столичного метрополитена, мера остается актуальной "для сотен тысяч пассажиров". "Прошу вас дать поручение рассмотреть возможность и сроки практической реализации данного предложения", - указывается там.
https://ria.ru/20230322/metro-1859711548.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, транспорт, общественный транспорт, метро, московский метрополитен
Общество, Москва, Сергей Собянин, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, Транспорт, Общественный транспорт, Метро, Московский метрополитен
В ГД попросили сделать пересадку с наземного транспорта на метро бесплатной
Депутат Нилов попросил Собянина о бесплатных пересадках с наземного транспорта на метро
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой
сделать бесплатной пересадку с наземного транспорта на метро, и в обратном порядке.
"Бесплатная пересадка между наземными маршрутами общественного транспорта - отличное решение мэрии для москвичей. Это и удобство, и экономия. Почему бы не расширить подобную практику, сделав бесплатной и пересадку с наземного транспорта в метро? Предложил мэру столицы Сергею Собянину дать соответствующее поручение и внимательно рассмотреть такую возможность", - написал Нилов в телеграм-канале, приложив копию обращения.
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В самом обращении депутат отмечает, что несмотря на то, что у жителей столицы есть возможность бесплатной пересадки в течении 90 минут между маршрутами наземного транспорта и внутри одного маршрута, "пересадка с наземного транспорта на метро по-прежнему платная хотя и с существенной скидкой".
Нилов отмечает, что несмотря на "беспрецедентное" по масштабам развитие столичного метрополитена, мера остается актуальной "для сотен тысяч пассажиров".
"Прошу вас дать поручение рассмотреть возможность и сроки практической реализации данного предложения", - указывается там.
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