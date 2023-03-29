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МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Толоконникову* - РИА Новости, 29.03.2023
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15:27 29.03.2023 (обновлено: 15:32 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/tolokonnikova-1861588234.html
МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Толоконникову*
МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Толоконникову* - РИА Новости, 29.03.2023
МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Толоконникову*
МВД России объявило в розыск по уголовной статье участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову*, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:27
2023-03-29T15:32
происшествия
россия
москва
надежда толоконникова
pussy riot
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. МВД России объявило в розыск по уголовной статье участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову*, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Толоконниковой*. По какой статье ее разыскивают, неизвестно.Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию "Панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. За хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек к двум годам колонии общего режима.Мосгорсуд в октябре того же года изменил одной из них - Екатерине Самуцевич - наказание на условное. В декабре 2013 года Толоконникова* и Алехина были освобождены в связи с амнистией к 20-летию Конституции РФ.В реестр иностранных агентов Толоконникову* включили в конце декабря 2021 года вместе с журналистом Виктором Шендеровичем*, галеристом Маратом Гельманом* и другими.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230327/feyki-1861039395.html
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происшествия, россия, москва, надежда толоконникова, pussy riot, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Москва, Надежда Толоконникова, Pussy Riot, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Толоконникову*

МВД объявило в розыск по уголовной статье участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкНадежда Толоконникова*
Надежда Толоконникова* - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Надежда Толоконникова*. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. МВД России объявило в розыск по уголовной статье участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову*, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Толоконниковой*. По какой статье ее разыскивают, неизвестно.
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Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию "Панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. За хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек к двум годам колонии общего режима.
Мосгорсуд в октябре того же года изменил одной из них - Екатерине Самуцевич - наказание на условное. В декабре 2013 года Толоконникова* и Алехина были освобождены в связи с амнистией к 20-летию Конституции РФ.
В реестр иностранных агентов Толоконникову* включили в конце декабря 2021 года вместе с журналистом Виктором Шендеровичем*, галеристом Маратом Гельманом* и другими.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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ПроисшествияРоссияМоскваНадежда ТолоконниковаPussy RiotМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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