https://ria.ru/20230329/tolokonnikova-1861588234.html

МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Толоконникову*

МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Толоконникову* - РИА Новости, 29.03.2023

МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Толоконникову*

МВД России объявило в розыск по уголовной статье участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову*, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:27

2023-03-29T15:27

2023-03-29T15:32

происшествия

россия

москва

надежда толоконникова

pussy riot

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. МВД России объявило в розыск по уголовной статье участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову*, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Толоконниковой*. По какой статье ее разыскивают, неизвестно.Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию "Панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. За хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек к двум годам колонии общего режима.Мосгорсуд в октябре того же года изменил одной из них - Екатерине Самуцевич - наказание на условное. В декабре 2013 года Толоконникова* и Алехина были освобождены в связи с амнистией к 20-летию Конституции РФ.В реестр иностранных агентов Толоконникову* включили в конце декабря 2021 года вместе с журналистом Виктором Шендеровичем*, галеристом Маратом Гельманом* и другими.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230327/feyki-1861039395.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, москва, надежда толоконникова, pussy riot, министерство внутренних дел рф (мвд россии)