https://ria.ru/20230329/tolokonnikova-1861588234.html
МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Толоконникову*
МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Толоконникову* - РИА Новости, 29.03.2023
МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Толоконникову*
МВД России объявило в розыск по уголовной статье участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову*, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:27
2023-03-29T15:27
2023-03-29T15:32
происшествия
россия
москва
надежда толоконникова
pussy riot
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. МВД России объявило в розыск по уголовной статье участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову*, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Толоконниковой*. По какой статье ее разыскивают, неизвестно.Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию "Панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. За хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек к двум годам колонии общего режима.Мосгорсуд в октябре того же года изменил одной из них - Екатерине Самуцевич - наказание на условное. В декабре 2013 года Толоконникова* и Алехина были освобождены в связи с амнистией к 20-летию Конституции РФ.В реестр иностранных агентов Толоконникову* включили в конце декабря 2021 года вместе с журналистом Виктором Шендеровичем*, галеристом Маратом Гельманом* и другими.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, надежда толоконникова, pussy riot, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Москва, Надежда Толоконникова, Pussy Riot, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Толоконникову*
МВД объявило в розыск по уголовной статье участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову