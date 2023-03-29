https://ria.ru/20230329/tiktok-1861449617.html
Власти Амстердама запретят TikTok на телефонах чиновников
Власти Амстердама запретят TikTok на телефонах чиновников - РИА Новости, 29.03.2023
Власти Амстердама запретят TikTok на телефонах чиновников
Муниципалитет Амстердама вслед за правительством Нидерландов намерен запретить приложение TikTok на рабочих телефонах госслужащих, следующим под запрет может... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:04
2023-03-29T10:04
2023-03-29T10:04
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нидерланды
telegram
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ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости. Муниципалитет Амстердама вслед за правительством Нидерландов намерен запретить приложение TikTok на рабочих телефонах госслужащих, следующим под запрет может попасть Telegram, пишет NL Times со ссылкой на члена муниципалитета. Как сообщила в письме городскому совету член муниципалитета Амстердама Туриа Мелиани, власти города хотят запретить использование TikTok на рабочих мобильных телефонах госслужащих. Таким образом муниципалитет решил последовать примеру кабмина страны. По ее словам, отказываясь от таких приложений, Амстердам желает предотвратить "потенциальную угрозу безопасности" личных данных. Городские власти не исключают в скором времени запрета и других приложений, таких как Telegram. Руководство города теперь обяжет членов городского совета "как можно скорее удалить приложение", а также само удалит TikTok со своих телефонов, говорится в письме. Ранее стало известно, что власти Нидерландов в скором времени запретят госслужащим устанавливать приложение TikTok на рабочие мобильные телефоны, так как, по их мнению, оно может использоваться для шпионажа. Как отмечали в правительстве, чиновникам рекомендуется не использовать приложения компаний из России, КНР, КНДР и Ирана, так как у этих стран якобы "агрессивная киберпрограмма".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, амстердам, нидерланды, telegram, tiktok
В мире, Амстердам, Нидерланды, Telegram, TikTok
Власти Амстердама запретят TikTok на телефонах чиновников
NL Times: Амстердам запретит TikTok на телефонах чиновников, а затем, возможно, Telegram
ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости.
Муниципалитет Амстердама вслед за правительством Нидерландов намерен запретить приложение TikTok на рабочих телефонах госслужащих, следующим под запрет может попасть Telegram, пишет NL Times
со ссылкой на члена муниципалитета.
Как сообщила в письме городскому совету член муниципалитета Амстердама Туриа Мелиани, власти города хотят запретить использование TikTok на рабочих мобильных телефонах госслужащих. Таким образом муниципалитет решил последовать примеру кабмина страны.
По ее словам, отказываясь от таких приложений, Амстердам желает предотвратить "потенциальную угрозу безопасности" личных данных. Городские власти не исключают в скором времени запрета и других приложений, таких как Telegram.
Руководство города теперь обяжет членов городского совета "как можно скорее удалить приложение", а также само удалит TikTok со своих телефонов, говорится в письме.
Ранее стало известно, что власти Нидерландов в скором времени запретят госслужащим устанавливать приложение TikTok на рабочие мобильные телефоны, так как, по их мнению, оно может использоваться для шпионажа. Как отмечали в правительстве, чиновникам рекомендуется не использовать приложения компаний из России, КНР, КНДР и Ирана, так как у этих стран якобы "агрессивная киберпрограмма".
Норвегия посоветовала чиновникам не устанавливать TikTok и Telegram