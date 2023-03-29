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В США арестовали рэпершу за нападение с битой на отца своих детей
В США арестовали рэпершу за нападение с битой на отца своих детей - РИА Новости, 29.03.2023
В США арестовали рэпершу за нападение с битой на отца своих детей
В США арестовали рэпершу и участницу реалити-шоу "Любовь и хип-хоп: Нью-Йорк" Бриттни Тейлор за то, что она напала с битой на отца своих двоих детей, сообщает... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T04:46
2023-03-29T04:46
2023-03-29T04:46
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В США арестовали рэпершу и участницу реалити-шоу "Любовь и хип-хоп: Нью-Йорк" Бриттни Тейлор за то, что она напала с битой на отца своих двоих детей, сообщает TMZ.По информации источника, исполнительница напала на мужчину по имени Афиз, когда он приехал проведать их общих наследников в Нью-Йорке. Пострадавший отметил, что находился в конфликте с Тейлор, поэтому старался минимально взаимодействовать с ней. По словам Афиза, Бриттни разозлилась на него после того, как не получила ответ на свой вопрос, а затем избила битой. Экс-бойфренд телезвезды добавил, что инцидент произошел в присутствии их детей (одному из малышей сейчас два года, другому — восемь месяцев). В результате пострадавший попал в больницу, где врачам пришлось останавливать кровотечение и зашивать рваную рану на его лице. Тейлор вскоре предъявили обвинения по нескольким пунктам: в нападении, незаконном хранении оружия и создании угрозы благополучию ребенка. Конфликт, связанный с физическим насилием, стал не первым для исполнительницы. В 2019 году она заявила, что на нее подняла руку коллега Реми Ма. Позже обвинения были сняты.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, знаменитости, нью-йорк (город), звезды, шоу-бизнес
Шоубиз, США, Знаменитости, Нью-Йорк (город), звезды, Шоу-бизнес
В США арестовали рэпершу за нападение с битой на отца своих детей
В США арестовали рэпершу Бриттни Тейлор за нападение с битой на отца своих детей
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
В США арестовали рэпершу и участницу реалити-шоу "Любовь и хип-хоп: Нью-Йорк" Бриттни Тейлор за то, что она напала с битой на отца своих двоих детей, сообщает
TMZ.
По информации источника, исполнительница напала на мужчину по имени Афиз, когда он приехал проведать их общих наследников в Нью-Йорке. Пострадавший отметил, что находился в конфликте с Тейлор, поэтому старался минимально взаимодействовать с ней.
По словам Афиза, Бриттни разозлилась на него после того, как не получила ответ на свой вопрос, а затем избила битой. Экс-бойфренд телезвезды добавил, что инцидент произошел в присутствии их детей (одному из малышей сейчас два года, другому — восемь месяцев).
В результате пострадавший попал в больницу, где врачам пришлось останавливать кровотечение и зашивать рваную рану на его лице.
Тейлор вскоре предъявили обвинения по нескольким пунктам: в нападении, незаконном хранении оружия и создании угрозы благополучию ребенка.
Конфликт, связанный с физическим насилием, стал не первым для исполнительницы. В 2019 году она заявила, что на нее подняла руку коллега Реми Ма. Позже обвинения были сняты.
В США рэпер попал в больницу после избиения