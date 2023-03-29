Грызлов: высокие технологии — фундамент экономики Союзного государства
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов
МИНСК, 29 мар - РИА Новости. Высокие технологии являются фундаментом экономики Союзного государства, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.
Выступая в среду на конгрессе молодых учёных Белоруссии и России, глава российской дипмиссии подчеркнул, что этот форум ставит перед научным сообществом Союзного государства практические задачи по стимулированию новых исследований, созданию благоприятных условий для осуществления инновационных перспективных разработок в ключевых областях — от физики до фармацевтики.
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"Важно, что в этой масштабной работе участвуют молодые исследователи — люди, которые в ближайшие годы будут задавать тенденции развития нашей науки. Мы прекрасно понимаем, что высокие технологии — это фундамент экономики Союзного государства", - сказал Грызлов.
Дипломат напомнил, что 27 марта по итогам заседания союзного Совмина было подписано межправительственное соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве, которое придаст новый импульс белорусско-российскому взаимодействию.
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"Уже сейчас ведутся работы в рамках 20 совместных проектов в самых востребованных областях. Речь идёт в первую очередь о машиностроении и электронике. При этом мы расширяем горизонт планирования и говорим уже не просто о проведении совместных прикладных исследований, но и о реализации масштабных проектов уровня "мегасайенс"", - отметил посол.
Свидетельством этому Грызлов назвал открытие филиала российского Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", которое состоится в Минске в среду.