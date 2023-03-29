https://ria.ru/20230329/tekhnologii-1861568010.html

Грызлов: высокие технологии — фундамент экономики Союзного государства

Грызлов: высокие технологии — фундамент экономики Союзного государства - РИА Новости, 29.03.2023

Грызлов: высокие технологии — фундамент экономики Союзного государства

Высокие технологии являются фундаментом экономики Союзного государства, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:52

2023-03-29T14:52

2023-03-29T14:52

союзное государство

борис грызлов

курчатовский институт

россия

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861567154_0:226:2708:1749_1920x0_80_0_0_b162fc95346f27167735baf5edf73b48.jpg

МИНСК, 29 мар - РИА Новости. Высокие технологии являются фундаментом экономики Союзного государства, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов. Выступая в среду на конгрессе молодых учёных Белоруссии и России, глава российской дипмиссии подчеркнул, что этот форум ставит перед научным сообществом Союзного государства практические задачи по стимулированию новых исследований, созданию благоприятных условий для осуществления инновационных перспективных разработок в ключевых областях — от физики до фармацевтики. Дипломат напомнил, что 27 марта по итогам заседания союзного Совмина было подписано межправительственное соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве, которое придаст новый импульс белорусско-российскому взаимодействию. Свидетельством этому Грызлов назвал открытие филиала российского Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", которое состоится в Минске в среду.

https://ria.ru/20230216/mezentsev-1852392871.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

борис грызлов, курчатовский институт, россия, белоруссия