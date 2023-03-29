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Грызлов: высокие технологии — фундамент экономики Союзного государства - РИА Новости, 29.03.2023
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Союзное государство
 
14:52 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/tekhnologii-1861568010.html
Грызлов: высокие технологии — фундамент экономики Союзного государства
Грызлов: высокие технологии — фундамент экономики Союзного государства - РИА Новости, 29.03.2023
Грызлов: высокие технологии — фундамент экономики Союзного государства
Высокие технологии являются фундаментом экономики Союзного государства, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:52
2023-03-29T14:52
союзное государство
борис грызлов
курчатовский институт
россия
белоруссия
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МИНСК, 29 мар - РИА Новости. Высокие технологии являются фундаментом экономики Союзного государства, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов. Выступая в среду на конгрессе молодых учёных Белоруссии и России, глава российской дипмиссии подчеркнул, что этот форум ставит перед научным сообществом Союзного государства практические задачи по стимулированию новых исследований, созданию благоприятных условий для осуществления инновационных перспективных разработок в ключевых областях — от физики до фармацевтики. Дипломат напомнил, что 27 марта по итогам заседания союзного Совмина было подписано межправительственное соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве, которое придаст новый импульс белорусско-российскому взаимодействию. Свидетельством этому Грызлов назвал открытие филиала российского Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", которое состоится в Минске в среду.
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борис грызлов, курчатовский институт, россия, белоруссия
Союзное государство, Борис Грызлов, Курчатовский институт, Россия, Белоруссия

Грызлов: высокие технологии — фундамент экономики Союзного государства

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 29 мар - РИА Новости. Высокие технологии являются фундаментом экономики Союзного государства, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.
Выступая в среду на конгрессе молодых учёных Белоруссии и России, глава российской дипмиссии подчеркнул, что этот форум ставит перед научным сообществом Союзного государства практические задачи по стимулированию новых исследований, созданию благоприятных условий для осуществления инновационных перспективных разработок в ключевых областях — от физики до фармацевтики.
«
"Важно, что в этой масштабной работе участвуют молодые исследователи — люди, которые в ближайшие годы будут задавать тенденции развития нашей науки. Мы прекрасно понимаем, что высокие технологии — это фундамент экономики Союзного государства", - сказал Грызлов.
Дипломат напомнил, что 27 марта по итогам заседания союзного Совмина было подписано межправительственное соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве, которое придаст новый импульс белорусско-российскому взаимодействию.
«
"Уже сейчас ведутся работы в рамках 20 совместных проектов в самых востребованных областях. Речь идёт в первую очередь о машиностроении и электронике. При этом мы расширяем горизонт планирования и говорим уже не просто о проведении совместных прикладных исследований, но и о реализации масштабных проектов уровня "мегасайенс"", - отметил посол.
Свидетельством этому Грызлов назвал открытие филиала российского Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", которое состоится в Минске в среду.
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Союзное государствоБорис ГрызловКурчатовский институтРоссияБелоруссия
 
 
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