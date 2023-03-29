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Экс-советник ЦРУ на примере игры показал, как Путин обхитрил США - РИА Новости, 29.03.2023
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14:20 29.03.2023 (обновлено: 14:45 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/ssha-1861550966.html
Экс-советник ЦРУ на примере игры показал, как Путин обхитрил США
Экс-советник ЦРУ на примере игры показал, как Путин обхитрил США - РИА Новости, 29.03.2023
Экс-советник ЦРУ на примере игры показал, как Путин обхитрил США
США проигрывают России и Китаю в геополитическом покере, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning."Встреча Владимира Путина и РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:20
2023-03-29T14:45
в мире
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
сша
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. США проигрывают России и Китаю в геополитическом покере, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning."Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина была больше, чем просто очередные переговоры на высшем уровне. Это стало своеобразной вечеринкой в честь нового мирового порядка, отодвигающей США на второй план", — отметил он.По словам автора, самый простой способ понять суть происходящего — использовать покер в качестве метафоры. "Представьте себе игру в покер с тремя участниками [США, Россией и Китаем]. Есть старая поговорка: если вы сидите за столом и не знаете, кто лузер... значит, это вы", — рассказал Рикардс.Для победы в любом трехстороннем противостоянии двум игрокам следует объединиться против третьего. Москва и Пекин как раз этим и занимаются, подытожил экс-советник.Си Цзиньпин с 20 по 22 марта посетил Москву с государственным визитом, который стал для него первым после переизбрания на пост председателя КНР. Лидеры двух стран провели несколько многочасовых переговоров на различные темы.
https://ria.ru/20230329/miroporyadok-1861465497.html
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в мире, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, сша, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Экс-советник ЦРУ на примере игры показал, как Путин обхитрил США

Экс-советник ЦРУ Рикардс: США проигрывают России и Китаю в геополитическом покере

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. США проигрывают России и Китаю в геополитическом покере, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.

"Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина была больше, чем просто очередные переговоры на высшем уровне. Это стало своеобразной вечеринкой в честь нового мирового порядка, отодвигающей США на второй план", — отметил он.
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По словам автора, самый простой способ понять суть происходящего — использовать покер в качестве метафоры.

"Представьте себе игру в покер с тремя участниками [США, Россией и Китаем]. Есть старая поговорка: если вы сидите за столом и не знаете, кто лузер... значит, это вы", — рассказал Рикардс.
Для победы в любом трехстороннем противостоянии двум игрокам следует объединиться против третьего. Москва и Пекин как раз этим и занимаются, подытожил экс-советник.
Си Цзиньпин с 20 по 22 марта посетил Москву с государственным визитом, который стал для него первым после переизбрания на пост председателя КНР. Лидеры двух стран провели несколько многочасовых переговоров на различные темы.
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В миреКитайРоссияВладимир ПутинСи ЦзиньпинСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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