Экс-советник ЦРУ на примере игры показал, как Путин обхитрил США
Экс-советник ЦРУ Рикардс: США проигрывают России и Китаю в геополитическом покере
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. США проигрывают России и Китаю в геополитическом покере, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.
"Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина была больше, чем просто очередные переговоры на высшем уровне. Это стало своеобразной вечеринкой в честь нового мирового порядка, отодвигающей США на второй план", — отметил он.
"Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина была больше, чем просто очередные переговоры на высшем уровне. Это стало своеобразной вечеринкой в честь нового мирового порядка, отодвигающей США на второй план", — отметил он.
По словам автора, самый простой способ понять суть происходящего — использовать покер в качестве метафоры.
"Представьте себе игру в покер с тремя участниками [США, Россией и Китаем]. Есть старая поговорка: если вы сидите за столом и не знаете, кто лузер... значит, это вы", — рассказал Рикардс.
"Представьте себе игру в покер с тремя участниками [США, Россией и Китаем]. Есть старая поговорка: если вы сидите за столом и не знаете, кто лузер... значит, это вы", — рассказал Рикардс.
Для победы в любом трехстороннем противостоянии двум игрокам следует объединиться против третьего. Москва и Пекин как раз этим и занимаются, подытожил экс-советник.
Си Цзиньпин с 20 по 22 марта посетил Москву с государственным визитом, который стал для него первым после переизбрания на пост председателя КНР. Лидеры двух стран провели несколько многочасовых переговоров на различные темы.