https://ria.ru/20230329/ssha-1861550966.html

Экс-советник ЦРУ на примере игры показал, как Путин обхитрил США

Экс-советник ЦРУ на примере игры показал, как Путин обхитрил США - РИА Новости, 29.03.2023

Экс-советник ЦРУ на примере игры показал, как Путин обхитрил США

США проигрывают России и Китаю в геополитическом покере, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning."Встреча Владимира Путина и РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:20

2023-03-29T14:20

2023-03-29T14:45

в мире

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

сша

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. США проигрывают России и Китаю в геополитическом покере, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning."Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина была больше, чем просто очередные переговоры на высшем уровне. Это стало своеобразной вечеринкой в честь нового мирового порядка, отодвигающей США на второй план", — отметил он.По словам автора, самый простой способ понять суть происходящего — использовать покер в качестве метафоры. "Представьте себе игру в покер с тремя участниками [США, Россией и Китаем]. Есть старая поговорка: если вы сидите за столом и не знаете, кто лузер... значит, это вы", — рассказал Рикардс.Для победы в любом трехстороннем противостоянии двум игрокам следует объединиться против третьего. Москва и Пекин как раз этим и занимаются, подытожил экс-советник.Си Цзиньпин с 20 по 22 марта посетил Москву с государственным визитом, который стал для него первым после переизбрания на пост председателя КНР. Лидеры двух стран провели несколько многочасовых переговоров на различные темы.

https://ria.ru/20230329/miroporyadok-1861465497.html

https://ria.ru/20230329/putin-1861436946.html

китай

россия

сша

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в мире, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, сша, центральное разведывательное управление (цру)