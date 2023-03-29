https://ria.ru/20230329/spetstribunala-1861418003.html

Посольство России осудило США за высказывания о спецтрибунале

Посольство России осудило США за высказывания о спецтрибунале - РИА Новости, 29.03.2023

Посольство России осудило США за высказывания о спецтрибунале

Высказывания властей США о поддержке спецтрибунала против России являются откровенной профанацией и не имеют отношения к правосудию, заявило посольство РФ в... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T04:10

2023-03-29T04:10

2023-03-29T04:14

в мире

россия

сша

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 29 мар - ИА новости. Высказывания властей США о поддержке спецтрибунала против России являются откровенной профанацией и не имеют отношения к правосудию, заявило посольство РФ в Вашингтоне."Обратили внимание на очередные высказывания ряда чиновников администрации о поддержке создания спецтрибунала против России. Подобные заявления - откровенная профанация, не имеющая никакого отношения к правосудию", - сообщили в дипмиссии.Там отметили, что США продолжают демонстрировать полное пренебрежение нормами международного права в угоду собственным геополитическим интересам.Ранее заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США выступают за создание международного трибунала по Украине, который бы руководствовался в своей работе украинским законодательством.

https://ria.ru/20230329/polyanskiy-1861415120.html

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