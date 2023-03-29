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Посольство России осудило США за высказывания о спецтрибунале - РИА Новости, 29.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:10 29.03.2023 (обновлено: 04:14 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/spetstribunala-1861418003.html
Посольство России осудило США за высказывания о спецтрибунале
Посольство России осудило США за высказывания о спецтрибунале - РИА Новости, 29.03.2023
Посольство России осудило США за высказывания о спецтрибунале
Высказывания властей США о поддержке спецтрибунала против России являются откровенной профанацией и не имеют отношения к правосудию, заявило посольство РФ в... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T04:10
2023-03-29T04:14
в мире
россия
сша
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 29 мар - ИА новости. Высказывания властей США о поддержке спецтрибунала против России являются откровенной профанацией и не имеют отношения к правосудию, заявило посольство РФ в Вашингтоне."Обратили внимание на очередные высказывания ряда чиновников администрации о поддержке создания спецтрибунала против России. Подобные заявления - откровенная профанация, не имеющая никакого отношения к правосудию", - сообщили в дипмиссии.Там отметили, что США продолжают демонстрировать полное пренебрежение нормами международного права в угоду собственным геополитическим интересам.Ранее заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США выступают за создание международного трибунала по Украине, который бы руководствовался в своей работе украинским законодательством.
https://ria.ru/20230329/polyanskiy-1861415120.html
https://ria.ru/20230329/prestuplenie-1861411655.html
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в мире, россия, сша
В мире, Россия, США, Специальная военная операция на Украине
Посольство России осудило США за высказывания о спецтрибунале

Посольство России: высказывания США о поддержке спецтрибунала являются профанацией

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 мар - ИА новости. Высказывания властей США о поддержке спецтрибунала против России являются откровенной профанацией и не имеют отношения к правосудию, заявило посольство РФ в Вашингтоне.
"Обратили внимание на очередные высказывания ряда чиновников администрации о поддержке создания спецтрибунала против России. Подобные заявления - откровенная профанация, не имеющая никакого отношения к правосудию", - сообщили в дипмиссии.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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Там отметили, что США продолжают демонстрировать полное пренебрежение нормами международного права в угоду собственным геополитическим интересам.
«
"Оголтелые и голословные обвинения в якобы агрессии, преступлениях против человечности и иных нарушениях - ни что иное, как элемент русофобской кампании, организованной Вашингтоном в рамках развязанной гибридной войны", - отметили в посольстве.
Ранее заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США выступают за создание международного трибунала по Украине, который бы руководствовался в своей работе украинским законодательством.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСША
 
 
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