Рейтинг@Mail.ru
Путин внес изменения в стратегию антинаркотической политики - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:57 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/spetssluzhby-1861709454.html
Путин внес изменения в стратегию антинаркотической политики
Путин внес изменения в стратегию антинаркотической политики - РИА Новости, 29.03.2023
Путин внес изменения в стратегию антинаркотической политики
Президент РФ Владимир Путин указом внёс изменения в стратегию государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года, отнеся деятельность спецслужб и... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T21:57
2023-03-29T21:57
россия
европа
северная америка
владимир путин
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855112684_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_c4a5fb09d7292706a5302d6c571ba1c4.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указом внёс изменения в стратегию государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года, отнеся деятельность спецслужб и экстремистских организаций иностранных государств к угрозам нацбезопасности в сфере оборота наркотиков. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Пункт 9 дополнить подпунктом "п" следующего содержания... деятельность специальных служб и экстремистских, в том числе националистических, организаций иностранных государств, причастных к незаконному производству и контрабанде наркотиков, а также к их незаконному распространению в Российской Федерации ", - говорится в указе. Изменения внесены в пункт, которым устанавливаются угрозы нацбезопасности в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Также вносятся изменения в другой подпункт стратегии - по совершенствованию международного сотрудничества в сфере оборота наркотиков. Согласно предыдущей версии указа, оно реализуется через развитие двустороннего сотрудничества в области противодействия незаконному обороту наркотиков с государствами Центральной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Латинской Америки, Северной Америки и Африки. В новой версии документа из подпункта убрали Северную Америку. В случае со странами Европы, сотрудничество будет только с "заинтересованными государствами". Указ вступает в силу со дня подписания.
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854524110.html
https://ria.ru/20220802/comics-1806507692.html
россия
европа
северная америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855112684_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ea59fca770c8bd1e612d4f52b1af0969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, северная америка, владимир путин, здоровье - общество, общество
Россия, Европа, Северная Америка, Владимир Путин, Здоровье - Общество, Общество
Путин внес изменения в стратегию антинаркотической политики

Путин объявил распространяющие наркотики иностранные спецслужбы угрозой нацбезопасности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указом внёс изменения в стратегию государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года, отнеся деятельность спецслужб и экстремистских организаций иностранных государств к угрозам нацбезопасности в сфере оборота наркотиков.
Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Украинские военные переносят раненого в Артемовске - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Пригожин заявил, что у половины убитых боевиков ВСУ находят наркотики
27 февраля, 10:37
"Пункт 9 дополнить подпунктом "п" следующего содержания... деятельность специальных служб и экстремистских, в том числе националистических, организаций иностранных государств, причастных к незаконному производству и контрабанде наркотиков, а также к их незаконному распространению в Российской Федерации ", - говорится в указе.
Изменения внесены в пункт, которым устанавливаются угрозы нацбезопасности в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Также вносятся изменения в другой подпункт стратегии - по совершенствованию международного сотрудничества в сфере оборота наркотиков.
Согласно предыдущей версии указа, оно реализуется через развитие двустороннего сотрудничества в области противодействия незаконному обороту наркотиков с государствами Центральной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Латинской Америки, Северной Америки и Африки. В новой версии документа из подпункта убрали Северную Америку. В случае со странами Европы, сотрудничество будет только с "заинтересованными государствами".
Указ вступает в силу со дня подписания.
Наркотики от СБУ. Комикс о гибридной войне против России
Наркотики от СБУ. Комикс о гибридной войне против России
2 августа 2022, 11:58
 
РоссияЕвропаСеверная АмерикаВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала