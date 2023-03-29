https://ria.ru/20230329/spetssluzhby-1861709454.html

Путин внес изменения в стратегию антинаркотической политики

Путин внес изменения в стратегию антинаркотической политики - РИА Новости, 29.03.2023

Путин внес изменения в стратегию антинаркотической политики

Президент РФ Владимир Путин указом внёс изменения в стратегию государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года, отнеся деятельность спецслужб и... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T21:57

2023-03-29T21:57

2023-03-29T21:57

россия

европа

северная америка

владимир путин

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855112684_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_c4a5fb09d7292706a5302d6c571ba1c4.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указом внёс изменения в стратегию государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года, отнеся деятельность спецслужб и экстремистских организаций иностранных государств к угрозам нацбезопасности в сфере оборота наркотиков. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Пункт 9 дополнить подпунктом "п" следующего содержания... деятельность специальных служб и экстремистских, в том числе националистических, организаций иностранных государств, причастных к незаконному производству и контрабанде наркотиков, а также к их незаконному распространению в Российской Федерации ", - говорится в указе. Изменения внесены в пункт, которым устанавливаются угрозы нацбезопасности в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Также вносятся изменения в другой подпункт стратегии - по совершенствованию международного сотрудничества в сфере оборота наркотиков. Согласно предыдущей версии указа, оно реализуется через развитие двустороннего сотрудничества в области противодействия незаконному обороту наркотиков с государствами Центральной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Латинской Америки, Северной Америки и Африки. В новой версии документа из подпункта убрали Северную Америку. В случае со странами Европы, сотрудничество будет только с "заинтересованными государствами". Указ вступает в силу со дня подписания.

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854524110.html

https://ria.ru/20220802/comics-1806507692.html

россия

европа

северная америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, северная америка, владимир путин, здоровье - общество, общество