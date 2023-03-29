https://ria.ru/20230329/spetssluzhby-1861709454.html
Путин внес изменения в стратегию антинаркотической политики
Путин внес изменения в стратегию антинаркотической политики - РИА Новости, 29.03.2023
Путин внес изменения в стратегию антинаркотической политики
Президент РФ Владимир Путин указом внёс изменения в стратегию государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года, отнеся деятельность спецслужб и... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T21:57
2023-03-29T21:57
2023-03-29T21:57
россия
европа
северная америка
владимир путин
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855112684_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_c4a5fb09d7292706a5302d6c571ba1c4.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указом внёс изменения в стратегию государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года, отнеся деятельность спецслужб и экстремистских организаций иностранных государств к угрозам нацбезопасности в сфере оборота наркотиков. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Пункт 9 дополнить подпунктом "п" следующего содержания... деятельность специальных служб и экстремистских, в том числе националистических, организаций иностранных государств, причастных к незаконному производству и контрабанде наркотиков, а также к их незаконному распространению в Российской Федерации ", - говорится в указе. Изменения внесены в пункт, которым устанавливаются угрозы нацбезопасности в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Также вносятся изменения в другой подпункт стратегии - по совершенствованию международного сотрудничества в сфере оборота наркотиков. Согласно предыдущей версии указа, оно реализуется через развитие двустороннего сотрудничества в области противодействия незаконному обороту наркотиков с государствами Центральной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Латинской Америки, Северной Америки и Африки. В новой версии документа из подпункта убрали Северную Америку. В случае со странами Европы, сотрудничество будет только с "заинтересованными государствами". Указ вступает в силу со дня подписания.
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854524110.html
https://ria.ru/20220802/comics-1806507692.html
россия
европа
северная америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855112684_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ea59fca770c8bd1e612d4f52b1af0969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, северная америка, владимир путин, здоровье - общество, общество
Россия, Европа, Северная Америка, Владимир Путин, Здоровье - Общество, Общество
Путин внес изменения в стратегию антинаркотической политики
Путин объявил распространяющие наркотики иностранные спецслужбы угрозой нацбезопасности
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин указом
внёс изменения в стратегию государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года, отнеся деятельность спецслужб и экстремистских организаций иностранных государств к угрозам нацбезопасности в сфере оборота наркотиков.
Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Пригожин заявил, что у половины убитых боевиков ВСУ находят наркотики
"Пункт 9 дополнить подпунктом "п" следующего содержания... деятельность специальных служб и экстремистских, в том числе националистических, организаций иностранных государств, причастных к незаконному производству и контрабанде наркотиков, а также к их незаконному распространению в Российской Федерации ", - говорится в указе.
Изменения внесены в пункт, которым устанавливаются угрозы нацбезопасности в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Также вносятся изменения в другой подпункт стратегии - по совершенствованию международного сотрудничества в сфере оборота наркотиков.
Согласно предыдущей версии указа, оно реализуется через развитие двустороннего сотрудничества в области противодействия незаконному обороту наркотиков с государствами Центральной Азии
, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы
, Латинской Америки
, Северной Америки
и Африки
. В новой версии документа из подпункта убрали Северную Америку. В случае со странами Европы, сотрудничество будет только с "заинтересованными государствами".
Указ вступает в силу со дня подписания.
Наркотики от СБУ. Комикс о гибридной войне против России