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На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 135 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 135 человек - РИА Новости, 29.03.2023

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 135 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки более 130 военнослужащих, сообщили в среду в Telegram-канале Минобороны РФ. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:51

2023-03-29T14:51

2023-03-29T14:56

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

харьковская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки более 130 военнослужащих, сообщили в среду в Telegram-канале Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Ольшана и Кисловка Харьковской области, Новоселовское и Артемовка Луганской народной республики. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также противотанковая пушка МТ-12. Кроме того, в районе населенного пункта Старица Харьковской области поражен склад боеприпасов", - отметили в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой, армейской авиации, тяжелых огнеметных систем и огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная гаубица "Акация", - сказали в министерстве.

харьковская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, луганская народная республика, донецкая народная республика