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На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 135 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 135 человек - РИА Новости, 29.03.2023
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 135 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки более 130 военнослужащих, сообщили в среду в Telegram-канале Минобороны РФ. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:51
2023-03-29T14:51
2023-03-29T14:56
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки более 130 военнослужащих, сообщили в среду в Telegram-канале Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Ольшана и Кисловка Харьковской области, Новоселовское и Артемовка Луганской народной республики. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также противотанковая пушка МТ-12. Кроме того, в районе населенного пункта Старица Харьковской области поражен склад боеприпасов", - отметили в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой, армейской авиации, тяжелых огнеметных систем и огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная гаубица "Акация", - сказали в министерстве.
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 135 человек
Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 135 человек
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки более 130 военнослужащих, сообщили в среду в Telegram-канале
Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Ольшана и Кисловка Харьковской области, Новоселовское и Артемовка Луганской народной республики. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также противотанковая пушка МТ-12. Кроме того, в районе населенного пункта Старица Харьковской области поражен склад боеприпасов", - отметили в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой, армейской авиации, тяжелых огнеметных систем и огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная гаубица "Акация", - сказали в министерстве.