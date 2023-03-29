https://ria.ru/20230329/sovet-1861547659.html

Губернатор утвердил состав стратегического совета Пензенской области

Губернатор утвердил состав стратегического совета Пензенской области - РИА Новости, 29.03.2023

Губернатор утвердил состав стратегического совета Пензенской области

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал указ об утверждении состава и направлений деятельности стратегического совета региона, который займется... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:13

2023-03-29T14:13

2023-03-29T14:13

пензенская область

пензенская область

олег мельниченко

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ПЕНЗА, 29 мар - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал указ об утверждении состава и направлений деятельности стратегического совета региона, который займется анализом и оценкой итогов реализации федеральных и региональных проектов, возможности внедрения на территории области эффективных практик, сообщила пресс-служба правительства региона. "Указом губернатора созданы комиссии и рабочие органы нового координационного объединения, целью деятельности которого является социально-экономическое и общественно-политическое развитие Пензенской области... Комиссии и рабочие группы стратегического совета займутся анализом и оценкой итогов реализации федеральных и региональных проектов, возможности внедрения на территории региона эффективных практик", - говорится в сообщении. В состав совета включено семь профильных комиссий, которые будут работать по направлениям: "Государственное строительство, местное самоуправление и информационная политика", "Бюджетная, налоговая и финансовая политика", "Здравоохранение и социальная политика", "Экономическая и промышленная политика", "Образование, культура и спорт", "Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство", "Агропромышленный комплекс". "Это позволит привлечь к решению важных для региона вопросов руководителей и специалистов, компетентных в различных областях деятельности... Предложения экспертов будут учитываться исполнительной властью региона", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба. Уточняется, что министерству экономического развития и промышленности области поручено обеспечить деятельность рабочих органов нового совета.

https://ria.ru/20230320/tsirk-1859154348.html

https://ria.ru/20230327/agrosektor-1861081479.html

пензенская область

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пензенская область, олег мельниченко