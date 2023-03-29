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Губернатор утвердил состав стратегического совета Пензенской области - РИА Новости, 29.03.2023
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Пензенская область
Пензенская область
 
14:13 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/sovet-1861547659.html
Губернатор утвердил состав стратегического совета Пензенской области
Губернатор утвердил состав стратегического совета Пензенской области - РИА Новости, 29.03.2023
Губернатор утвердил состав стратегического совета Пензенской области
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал указ об утверждении состава и направлений деятельности стратегического совета региона, который займется... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:13
2023-03-29T14:13
пензенская область
пензенская область
олег мельниченко
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ПЕНЗА, 29 мар - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал указ об утверждении состава и направлений деятельности стратегического совета региона, который займется анализом и оценкой итогов реализации федеральных и региональных проектов, возможности внедрения на территории области эффективных практик, сообщила пресс-служба правительства региона. "Указом губернатора созданы комиссии и рабочие органы нового координационного объединения, целью деятельности которого является социально-экономическое и общественно-политическое развитие Пензенской области... Комиссии и рабочие группы стратегического совета займутся анализом и оценкой итогов реализации федеральных и региональных проектов, возможности внедрения на территории региона эффективных практик", - говорится в сообщении. В состав совета включено семь профильных комиссий, которые будут работать по направлениям: "Государственное строительство, местное самоуправление и информационная политика", "Бюджетная, налоговая и финансовая политика", "Здравоохранение и социальная политика", "Экономическая и промышленная политика", "Образование, культура и спорт", "Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство", "Агропромышленный комплекс". "Это позволит привлечь к решению важных для региона вопросов руководителей и специалистов, компетентных в различных областях деятельности... Предложения экспертов будут учитываться исполнительной властью региона", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба. Уточняется, что министерству экономического развития и промышленности области поручено обеспечить деятельность рабочих органов нового совета.
https://ria.ru/20230320/tsirk-1859154348.html
https://ria.ru/20230327/agrosektor-1861081479.html
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пензенская область, олег мельниченко
Пензенская область, Пензенская область, Олег Мельниченко

Губернатор утвердил состав стратегического совета Пензенской области

© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской области
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Архивное фото
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ПЕНЗА, 29 мар - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал указ об утверждении состава и направлений деятельности стратегического совета региона, который займется анализом и оценкой итогов реализации федеральных и региональных проектов, возможности внедрения на территории области эффективных практик, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Указом губернатора созданы комиссии и рабочие органы нового координационного объединения, целью деятельности которого является социально-экономическое и общественно-политическое развитие Пензенской области... Комиссии и рабочие группы стратегического совета займутся анализом и оценкой итогов реализации федеральных и региональных проектов, возможности внедрения на территории региона эффективных практик", - говорится в сообщении.
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В состав совета включено семь профильных комиссий, которые будут работать по направлениям: "Государственное строительство, местное самоуправление и информационная политика", "Бюджетная, налоговая и финансовая политика", "Здравоохранение и социальная политика", "Экономическая и промышленная политика", "Образование, культура и спорт", "Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство", "Агропромышленный комплекс".
"Это позволит привлечь к решению важных для региона вопросов руководителей и специалистов, компетентных в различных областях деятельности... Предложения экспертов будут учитываться исполнительной властью региона", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
Уточняется, что министерству экономического развития и промышленности области поручено обеспечить деятельность рабочих органов нового совета.
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Пензенская областьПензенская областьОлег Мельниченко
 
 
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