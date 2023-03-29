https://ria.ru/20230329/sotrudnichestvo-1861481142.html
"Россия сегодня" и МАМТ договорились об информационном сотрудничестве
"Россия сегодня" и МАМТ договорились об информационном сотрудничестве - РИА Новости, 29.03.2023
"Россия сегодня" и МАМТ договорились об информационном сотрудничестве
Медиагруппа "Россия сегодня" и Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко подписали меморандум об... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:06
2023-03-29T12:06
2023-03-29T12:06
новости агентства
россия
миа "россия сегодня"
дмитрий киселев
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко подписали меморандум об информационном партнерстве. Свои подписи под документом поставили генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев и руководитель МАМТ Андрей Борисов.Стороны договорились, что "Россия сегодня", обладающая крупнейшей корреспондентской сетью в нашей стране и за рубежом, и Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко будут сотрудничать в популяризации культурных ценностей в РФ.На новостных ресурсах медиагруппы будут публиковаться эксклюзивные интервью с руководством и ведущими актерами МАМТ, а также официальные сообщения театра, а в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" – проходить пресс-конференции, брифинги и встречи различных форматов."Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко – один из крупнейших и известнейших театров России, первооткрыватель в области современной хореографии и оперного искусства. В свою очередь, наша медиагруппа – одна из крупнейших в мире, наши порталы работают на 29 языках, мы первые по цитируемости как в России, так и среди всех российских СМИ за рубежом. Поэтому наше партнерство абсолютно логично, уверен, что оно принесет ощутимые дивиденды и театру, и нам, и нашим читателям", – отметил Дмитрий Киселев.Генеральный директор МАМТ Андрей Борисов отметил: "Театр сегодня открыт ко всем информационным форматам, как традиционным, так и к новым медиа. РИА Новости в последние годы зарекомендовало себя как лидер не только в классической новостной ленте, но и в социальных сетях, в визуальных решениях, которые в настоящее время являются важнейшим и во многих случаях основным каналом коммуникации с аудиторией. РИА Новости неизменно отличают высокий профессионализм и чувство стиля".
https://ria.ru/20230316/sotrudnichestvo-1858376345.html
россия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости агентства, россия, миа "россия сегодня", дмитрий киселев
Новости агентства, Россия, МИА "Россия сегодня", Дмитрий Киселев
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко подписали меморандум об информационном партнерстве. Свои подписи под документом поставили генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев и руководитель МАМТ Андрей Борисов.
Стороны договорились, что "Россия сегодня", обладающая крупнейшей корреспондентской сетью в нашей стране и за рубежом, и Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко будут сотрудничать в популяризации культурных ценностей в РФ.
"Россия сегодня" и Секретариат ШОС укрепляют сотрудничество
На новостных ресурсах медиагруппы будут публиковаться эксклюзивные интервью с руководством и ведущими актерами МАМТ, а также официальные сообщения театра, а в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня
" – проходить пресс-конференции, брифинги и встречи различных форматов.
"Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко – один из крупнейших и известнейших театров России, первооткрыватель в области современной хореографии и оперного искусства. В свою очередь, наша медиагруппа – одна из крупнейших в мире, наши порталы работают на 29 языках, мы первые по цитируемости как в России, так и среди всех российских СМИ за рубежом. Поэтому наше партнерство абсолютно логично, уверен, что оно принесет ощутимые дивиденды и театру, и нам, и нашим читателям", – отметил Дмитрий Киселев
.
Генеральный директор МАМТ Андрей Борисов отметил: "Театр сегодня открыт ко всем информационным форматам, как традиционным, так и к новым медиа. РИА Новости в последние годы зарекомендовало себя как лидер не только в классической новостной ленте, но и в социальных сетях, в визуальных решениях, которые в настоящее время являются важнейшим и во многих случаях основным каналом коммуникации с аудиторией. РИА Новости неизменно отличают высокий профессионализм и чувство стиля".