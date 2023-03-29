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"Россия сегодня" и МАМТ договорились об информационном сотрудничестве - РИА Новости, 29.03.2023
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12:06 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/sotrudnichestvo-1861481142.html
"Россия сегодня" и МАМТ договорились об информационном сотрудничестве
"Россия сегодня" и МАМТ договорились об информационном сотрудничестве - РИА Новости, 29.03.2023
"Россия сегодня" и МАМТ договорились об информационном сотрудничестве
Медиагруппа "Россия сегодня" и Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко подписали меморандум об... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:06
2023-03-29T12:06
новости агентства
россия
миа "россия сегодня"
дмитрий киселев
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко подписали меморандум об информационном партнерстве. Свои подписи под документом поставили генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев и руководитель МАМТ Андрей Борисов.Стороны договорились, что "Россия сегодня", обладающая крупнейшей корреспондентской сетью в нашей стране и за рубежом, и Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко будут сотрудничать в популяризации культурных ценностей в РФ.На новостных ресурсах медиагруппы будут публиковаться эксклюзивные интервью с руководством и ведущими актерами МАМТ, а также официальные сообщения театра, а в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" – проходить пресс-конференции, брифинги и встречи различных форматов."Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко – один из крупнейших и известнейших театров России, первооткрыватель в области современной хореографии и оперного искусства. В свою очередь, наша медиагруппа – одна из крупнейших в мире, наши порталы работают на 29 языках, мы первые по цитируемости как в России, так и среди всех российских СМИ за рубежом. Поэтому наше партнерство абсолютно логично, уверен, что оно принесет ощутимые дивиденды и театру, и нам, и нашим читателям", – отметил Дмитрий Киселев.Генеральный директор МАМТ Андрей Борисов отметил: "Театр сегодня открыт ко всем информационным форматам, как традиционным, так и к новым медиа. РИА Новости в последние годы зарекомендовало себя как лидер не только в классической новостной ленте, но и в социальных сетях, в визуальных решениях, которые в настоящее время являются важнейшим и во многих случаях основным каналом коммуникации с аудиторией. РИА Новости неизменно отличают высокий профессионализм и чувство стиля".
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2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
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новости агентства, россия, миа "россия сегодня", дмитрий киселев
Новости агентства, Россия, МИА "Россия сегодня", Дмитрий Киселев

"Россия сегодня" и МАМТ договорились об информационном сотрудничестве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный директор МАМТ имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Андрей Борисов на церемонии подписания меморандума об информационном партнерстве
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и генеральный директор МАМТ имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Андрей Борисов на церемонии подписания меморандума об информационном партнерстве - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный директор МАМТ имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Андрей Борисов на церемонии подписания меморандума об информационном партнерстве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко подписали меморандум об информационном партнерстве. Свои подписи под документом поставили генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев и руководитель МАМТ Андрей Борисов.
Стороны договорились, что "Россия сегодня", обладающая крупнейшей корреспондентской сетью в нашей стране и за рубежом, и Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко будут сотрудничать в популяризации культурных ценностей в РФ.
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
"Россия сегодня" и Секретариат ШОС укрепляют сотрудничество
16 марта, 17:11
На новостных ресурсах медиагруппы будут публиковаться эксклюзивные интервью с руководством и ведущими актерами МАМТ, а также официальные сообщения театра, а в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" – проходить пресс-конференции, брифинги и встречи различных форматов.
"Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко – один из крупнейших и известнейших театров России, первооткрыватель в области современной хореографии и оперного искусства. В свою очередь, наша медиагруппа – одна из крупнейших в мире, наши порталы работают на 29 языках, мы первые по цитируемости как в России, так и среди всех российских СМИ за рубежом. Поэтому наше партнерство абсолютно логично, уверен, что оно принесет ощутимые дивиденды и театру, и нам, и нашим читателям", – отметил Дмитрий Киселев.
Генеральный директор МАМТ Андрей Борисов отметил: "Театр сегодня открыт ко всем информационным форматам, как традиционным, так и к новым медиа. РИА Новости в последние годы зарекомендовало себя как лидер не только в классической новостной ленте, но и в социальных сетях, в визуальных решениях, которые в настоящее время являются важнейшим и во многих случаях основным каналом коммуникации с аудиторией. РИА Новости неизменно отличают высокий профессионализм и чувство стиля".
 
Новости агентстваРоссияМИА "Россия сегодня"Дмитрий Киселев
 
 
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