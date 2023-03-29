https://ria.ru/20230329/sotrudnichestvo-1861481142.html

"Россия сегодня" и МАМТ договорились об информационном сотрудничестве

"Россия сегодня" и МАМТ договорились об информационном сотрудничестве - РИА Новости, 29.03.2023

"Россия сегодня" и МАМТ договорились об информационном сотрудничестве

Медиагруппа "Россия сегодня" и Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко подписали меморандум об... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:06

2023-03-29T12:06

2023-03-29T12:06

новости агентства

россия

миа "россия сегодня"

дмитрий киселев

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко подписали меморандум об информационном партнерстве. Свои подписи под документом поставили генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев и руководитель МАМТ Андрей Борисов.Стороны договорились, что "Россия сегодня", обладающая крупнейшей корреспондентской сетью в нашей стране и за рубежом, и Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко будут сотрудничать в популяризации культурных ценностей в РФ.На новостных ресурсах медиагруппы будут публиковаться эксклюзивные интервью с руководством и ведущими актерами МАМТ, а также официальные сообщения театра, а в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" – проходить пресс-конференции, брифинги и встречи различных форматов."Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко – один из крупнейших и известнейших театров России, первооткрыватель в области современной хореографии и оперного искусства. В свою очередь, наша медиагруппа – одна из крупнейших в мире, наши порталы работают на 29 языках, мы первые по цитируемости как в России, так и среди всех российских СМИ за рубежом. Поэтому наше партнерство абсолютно логично, уверен, что оно принесет ощутимые дивиденды и театру, и нам, и нашим читателям", – отметил Дмитрий Киселев.Генеральный директор МАМТ Андрей Борисов отметил: "Театр сегодня открыт ко всем информационным форматам, как традиционным, так и к новым медиа. РИА Новости в последние годы зарекомендовало себя как лидер не только в классической новостной ленте, но и в социальных сетях, в визуальных решениях, которые в настоящее время являются важнейшим и во многих случаях основным каналом коммуникации с аудиторией. РИА Новости неизменно отличают высокий профессионализм и чувство стиля".

https://ria.ru/20230316/sotrudnichestvo-1858376345.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, миа "россия сегодня", дмитрий киселев