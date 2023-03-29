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США дали криптоклиентам Signature Bank время на закрытие счетов, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2023
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04:53 29.03.2023 (обновлено: 04:55 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/signature-1861419351.html
США дали криптоклиентам Signature Bank время на закрытие счетов, пишут СМИ
США дали криптоклиентам Signature Bank время на закрытие счетов, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2023
США дали криптоклиентам Signature Bank время на закрытие счетов, пишут СМИ
Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США дала всем держателям криптоактивов на счетах обанкротившегося американского банка Signature Bank время до... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T04:53
2023-03-29T04:55
в мире
сша
silicon valley bank
банкротство silicon valley bank
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США дала всем держателям криптоактивов на счетах обанкротившегося американского банка Signature Bank время до 5 апреля, чтобы закрыть свои счета и вывести свои средства, сообщает агентство Bloomberg. "Федеральная корпорация страхования вкладов проинформировала криптоклиентов с депозитами в рухнувшем Signature Bank, что они должны до 5 апреля закрыть свои счета и вывести средства", - говорится в публикации. Отмечается, что криптовалютный бизнес не был включен в сделку по покупке Signature Bank со стороны Flagstar Bank, который приобрел практически все депозиты и часть кредитного портфеля обанкротившегося американского банка. В результате заключенной сделки под контроль Flagstar Bank, дочерней структуры New York Community Bancorp, перешли активы Signature Bank на 38,4 миллиарда долларов из 110,4 миллиарда долларов. Однако сделка не включала депозиты на 4 миллиарда долларов и кредиты на 60 миллиардов, которые остаются в распоряжении FDIC. Нью-йоркский Signature Bank власти закрыли из-за "системных рисков" после того, как обанкротился калифорнийский Silicon Valley Bank, входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США. Проблемы американской банковской системы связывают с повышением ставки Федеральной резервной системы, обернувшимся обесцениванием активов на балансах многих финансовых институтов.
https://ria.ru/20230320/bank-1859039149.html
https://ria.ru/20230324/banki-1860358908.html
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в мире, сша, silicon valley bank, банкротство silicon valley bank
В мире, США, Silicon Valley Bank, Банкротство Silicon Valley Bank
США дали криптоклиентам Signature Bank время на закрытие счетов, пишут СМИ

Bloomberg: США дали криптоклиентам Signature Bank время до 5 апреля на закрытие счетов

© AP Photo / Bobby Caina CalvanОтделение Signature Bank в Нью-Йорке, США
Отделение Signature Bank в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Bobby Caina Calvan
Отделение Signature Bank в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США дала всем держателям криптоактивов на счетах обанкротившегося американского банка Signature Bank время до 5 апреля, чтобы закрыть свои счета и вывести свои средства, сообщает агентство Bloomberg.
"Федеральная корпорация страхования вкладов проинформировала криптоклиентов с депозитами в рухнувшем Signature Bank, что они должны до 5 апреля закрыть свои счета и вывести средства", - говорится в публикации.
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Часть активов рухнувшего Signature Bank перешли под контроль его конкурента
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Отмечается, что криптовалютный бизнес не был включен в сделку по покупке Signature Bank со стороны Flagstar Bank, который приобрел практически все депозиты и часть кредитного портфеля обанкротившегося американского банка. В результате заключенной сделки под контроль Flagstar Bank, дочерней структуры New York Community Bancorp, перешли активы Signature Bank на 38,4 миллиарда долларов из 110,4 миллиарда долларов.
Однако сделка не включала депозиты на 4 миллиарда долларов и кредиты на 60 миллиардов, которые остаются в распоряжении FDIC.
Нью-йоркский Signature Bank власти закрыли из-за "системных рисков" после того, как обанкротился калифорнийский Silicon Valley Bank, входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США. Проблемы американской банковской системы связывают с повышением ставки Федеральной резервной системы, обернувшимся обесцениванием активов на балансах многих финансовых институтов.
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В миреСШАSilicon Valley BankБанкротство Silicon Valley Bank
 
 
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