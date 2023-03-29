https://ria.ru/20230329/signature-1861419351.html

США дали криптоклиентам Signature Bank время на закрытие счетов, пишут СМИ

США дали криптоклиентам Signature Bank время на закрытие счетов, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2023

США дали криптоклиентам Signature Bank время на закрытие счетов, пишут СМИ

Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США дала всем держателям криптоактивов на счетах обанкротившегося американского банка Signature Bank время до... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T04:53

2023-03-29T04:53

2023-03-29T04:55

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банкротство silicon valley bank

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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США дала всем держателям криптоактивов на счетах обанкротившегося американского банка Signature Bank время до 5 апреля, чтобы закрыть свои счета и вывести свои средства, сообщает агентство Bloomberg. "Федеральная корпорация страхования вкладов проинформировала криптоклиентов с депозитами в рухнувшем Signature Bank, что они должны до 5 апреля закрыть свои счета и вывести средства", - говорится в публикации. Отмечается, что криптовалютный бизнес не был включен в сделку по покупке Signature Bank со стороны Flagstar Bank, который приобрел практически все депозиты и часть кредитного портфеля обанкротившегося американского банка. В результате заключенной сделки под контроль Flagstar Bank, дочерней структуры New York Community Bancorp, перешли активы Signature Bank на 38,4 миллиарда долларов из 110,4 миллиарда долларов. Однако сделка не включала депозиты на 4 миллиарда долларов и кредиты на 60 миллиардов, которые остаются в распоряжении FDIC. Нью-йоркский Signature Bank власти закрыли из-за "системных рисков" после того, как обанкротился калифорнийский Silicon Valley Bank, входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США. Проблемы американской банковской системы связывают с повышением ставки Федеральной резервной системы, обернувшимся обесцениванием активов на балансах многих финансовых институтов.

https://ria.ru/20230320/bank-1859039149.html

https://ria.ru/20230324/banki-1860358908.html

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