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МИД Швеции вызовет российского посла - РИА Новости, 29.03.2023
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11:47 29.03.2023 (обновлено: 16:12 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/shvetsiya-1861476682.html
МИД Швеции вызовет российского посла
МИД Швеции вызовет российского посла - РИА Новости, 29.03.2023
МИД Швеции вызовет российского посла
МИД Швеции заявил, что вызовет российского посла Виктора Татаринцева после публикации статьи о вступлении королевства в НАТО, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:47
2023-03-29T16:12
в мире
швеция
россия
нато
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. МИД Швеции заявил, что вызовет российского посла Виктора Татаринцева после публикации статьи о вступлении королевства в НАТО, передает агентство Франс Пресс. Во вторник сайт посольства России в Стокгольме в разделе "Статьи посла" опубликовал материал о вступлении королевства в НАТО под заголовком "Шведский шаг в пропасть". В нем, в частности, говорится, что втягивание Швеции в Североатлантический альянс началось задолго до специальной военной операции на Украине. В статье также подчеркивается, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза. "Если кому-то до сих пор кажется, что это каким-то образом улучшит защищенность Европы, — будьте уверены: новые члены враждебного блока станут легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера", — говорилось в тексте.
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в мире, швеция, россия, нато, финляндия, европа
В мире, Швеция, Россия, НАТО, Финляндия, Европа
МИД Швеции вызовет российского посла

МИД Швеции вызовет посла России Татаринцева после статьи о вступлении королевства в НАТО

CC BY-SA 2.0 / Tage Olsin / Здание Министерства иностранных дел Швеции
Здание Министерства иностранных дел Швеции - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
CC BY-SA 2.0 / Tage Olsin /
Здание Министерства иностранных дел Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. МИД Швеции заявил, что вызовет российского посла Виктора Татаринцева после публикации статьи о вступлении королевства в НАТО, передает агентство Франс Пресс.
«

"Министерство иностранных дел вызовет российского посла, чтобы четко осудить эту прозрачную попытку воздействия", — приводит агентство слова из заявления главы ведомства Тобиаса Билльстрёма.

Во вторник сайт посольства России в Стокгольме в разделе "Статьи посла" опубликовал материал о вступлении королевства в НАТО под заголовком "Шведский шаг в пропасть". В нем, в частности, говорится, что втягивание Швеции в Североатлантический альянс началось задолго до специальной военной операции на Украине.
В статье также подчеркивается, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза. "Если кому-то до сих пор кажется, что это каким-то образом улучшит защищенность Европы, — будьте уверены: новые члены враждебного блока станут легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера", — говорилось в тексте.
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