МИД Швеции вызовет российского посла
МИД Швеции вызовет посла России Татаринцева после статьи о вступлении королевства в НАТО
Здание Министерства иностранных дел Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. МИД Швеции заявил, что вызовет российского посла Виктора Татаринцева после публикации статьи о вступлении королевства в НАТО, передает агентство Франс Пресс.
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"Министерство иностранных дел вызовет российского посла, чтобы четко осудить эту прозрачную попытку воздействия", — приводит агентство слова из заявления главы ведомства Тобиаса Билльстрёма.
Во вторник сайт посольства России в Стокгольме в разделе "Статьи посла" опубликовал материал о вступлении королевства в НАТО под заголовком "Шведский шаг в пропасть". В нем, в частности, говорится, что втягивание Швеции в Североатлантический альянс началось задолго до специальной военной операции на Украине.
В статье также подчеркивается, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза. "Если кому-то до сих пор кажется, что это каким-то образом улучшит защищенность Европы, — будьте уверены: новые члены враждебного блока станут легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера", — говорилось в тексте.