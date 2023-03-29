https://ria.ru/20230329/shvetsiya-1861476682.html

МИД Швеции вызовет российского посла

МИД Швеции вызовет российского посла - РИА Новости, 29.03.2023

МИД Швеции вызовет российского посла

МИД Швеции заявил, что вызовет российского посла Виктора Татаринцева после публикации статьи о вступлении королевства в НАТО, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:47

2023-03-29T11:47

2023-03-29T16:12

в мире

швеция

россия

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. МИД Швеции заявил, что вызовет российского посла Виктора Татаринцева после публикации статьи о вступлении королевства в НАТО, передает агентство Франс Пресс. Во вторник сайт посольства России в Стокгольме в разделе "Статьи посла" опубликовал материал о вступлении королевства в НАТО под заголовком "Шведский шаг в пропасть". В нем, в частности, говорится, что втягивание Швеции в Североатлантический альянс началось задолго до специальной военной операции на Украине. В статье также подчеркивается, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза. "Если кому-то до сих пор кажется, что это каким-то образом улучшит защищенность Европы, — будьте уверены: новые члены враждебного блока станут легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера", — говорилось в тексте.

https://ria.ru/20230328/finny-1861100800.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, швеция, россия, нато, финляндия, европа