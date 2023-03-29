https://ria.ru/20230329/sevastopol-1861710787.html
В центре Севастополя электроснабжение восстановили после аварии
В центре Севастополя электроснабжение восстановили после аварии - РИА Новости, 29.03.2023
В центре Севастополя электроснабжение восстановили после аварии
Центр Севастополя, обесточенный ранее из-за повреждения кабельной линии при проведении земельных работ, вновь с электроснабжением, сообщил губернатор города... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T22:06
2023-03-29T22:06
2023-03-29T22:06
происшествия
севастополь
михаил развожаев
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Центр Севастополя, обесточенный ранее из-за повреждения кабельной линии при проведении земельных работ, вновь с электроснабжением, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Ранее Развожаев сообщил об обесточивании центра Севастополя из-за повреждения кабеля. Прокуратура города начала проверку. "Аварийные работы завершены, все трансформаторные подстанции, которые были обесточены - работают. Электроснабжение везде в центре города восстановлено", - сообщил Развожаев.
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происшествия, севастополь, михаил развожаев, жкх
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, ЖКХ
В центре Севастополя электроснабжение восстановили после аварии
Губернатор Развожаев: в центре Севастополя восстановили электроснабжение после аварии