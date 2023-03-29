https://ria.ru/20230329/sevastopol-1861710787.html

В центре Севастополя электроснабжение восстановили после аварии

В центре Севастополя электроснабжение восстановили после аварии - РИА Новости, 29.03.2023

В центре Севастополя электроснабжение восстановили после аварии

Центр Севастополя, обесточенный ранее из-за повреждения кабельной линии при проведении земельных работ, вновь с электроснабжением, сообщил губернатор города... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T22:06

2023-03-29T22:06

2023-03-29T22:06

происшествия

севастополь

михаил развожаев

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156320/40/1563204015_0:29:3009:1722_1920x0_80_0_0_f37f546b8a5b60b8833e37ee449720ec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Центр Севастополя, обесточенный ранее из-за повреждения кабельной линии при проведении земельных работ, вновь с электроснабжением, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Ранее Развожаев сообщил об обесточивании центра Севастополя из-за повреждения кабеля. Прокуратура города начала проверку. "Аварийные работы завершены, все трансформаторные подстанции, которые были обесточены - работают. Электроснабжение везде в центре города восстановлено", - сообщил Развожаев.

https://ria.ru/20230329/bespilotnik-1861678615.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, севастополь, михаил развожаев, жкх