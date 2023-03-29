https://ria.ru/20230329/sberezheniya-1861414061.html

В Минфине назвали минимальные сроки для договоров долгосрочных сбережений

В Минфине назвали минимальные сроки для договоров долгосрочных сбережений - РИА Новости, 29.03.2023

В Минфине назвали минимальные сроки для договоров долгосрочных сбережений

Минфин опубликовал новую информацию по договорам участия в программе долгосрочных сбережений граждан, по которым россияне смогут получать от государства до 36... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T02:45

2023-03-29T02:45

2023-03-29T08:52

экономика

россия

алексей моисеев

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Минфин опубликовал новую информацию по договорам участия в программе долгосрочных сбережений граждан, по которым россияне смогут получать от государства до 36 тысяч рублей в год в рамках софинансирования взносов. Уточненные данные указаны в сообщении на сайте Минфина.О подготовке программы долгосрочных сбережений Министерство финансов заявило еще в декабре. Тогда подчеркивалось, что программа предусматривает добровольное участие. Она также предусматривает софинансирование уплачиваемых взносов граждан государством — оно может составить до 36 тысяч рублей в год. Кроме того, предполагается возможность получения налогового вычета при уплате взносов гражданином в программу на сумму до 400 тысяч рублей, а вложения при этом получают страховку от государства на сумму 2,8 миллиона рублей. Это вдвое превышает страховую сумму в контексте банковских вкладов.В Минфине подчеркнули, что накануне глава министерства Антон Силуанов в рамках общественного совета при ведомстве указал на три ключевых направления развития инструментов финансового рынка для привлечения "длинных денег" в экономику страны: внедрение ИИС третьего типа, долевое страхование жизни и программы долгосрочных сбережений граждан."Предполагается, что договор (по программе долгосрочных сбережений. — Прим. ред.) будет заключаться минимум на 15 лет. При этом выплаты можно получить раньше: в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами", — заявил заглавы Минфина Алексей Моисеев.Он добавил, что участие россиян в этой программе предполагается исключительно на добровольной основе путем заключения договора с НПФ, но даже в таком случае государство оставляет возможность перевести сформированные средства из одного фонда в другой без потери дохода от инвестиций.По словам Моисеева, формирование добровольных долгосрочных сбережений позволит гражданам в будущем накопить финансовый ресурс для долгосрочных стратегических целей, таких как получение дополнительного периодического дохода после 15 лет участия в программе или при достижении определенного возраста. Также, добавил замминистра, полученные средства можно в случае необходимости направить на оплату дорогостоящих видов лечения и образования детей.

https://ria.ru/20230328/vklad-1861304365.html

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экономика, россия, алексей моисеев, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)