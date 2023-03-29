Рейтинг@Mail.ru
В Минфине назвали минимальные сроки для договоров долгосрочных сбережений - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:45 29.03.2023 (обновлено: 08:52 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/sberezheniya-1861414061.html
В Минфине назвали минимальные сроки для договоров долгосрочных сбережений
В Минфине назвали минимальные сроки для договоров долгосрочных сбережений - РИА Новости, 29.03.2023
В Минфине назвали минимальные сроки для договоров долгосрочных сбережений
Минфин опубликовал новую информацию по договорам участия в программе долгосрочных сбережений граждан, по которым россияне смогут получать от государства до 36... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T02:45
2023-03-29T08:52
экономика
россия
алексей моисеев
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858532908_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_24414b1b66a741a335c57b1a59b56b87.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Минфин опубликовал новую информацию по договорам участия в программе долгосрочных сбережений граждан, по которым россияне смогут получать от государства до 36 тысяч рублей в год в рамках софинансирования взносов. Уточненные данные указаны в сообщении на сайте Минфина.О подготовке программы долгосрочных сбережений Министерство финансов заявило еще в декабре. Тогда подчеркивалось, что программа предусматривает добровольное участие. Она также предусматривает софинансирование уплачиваемых взносов граждан государством — оно может составить до 36 тысяч рублей в год. Кроме того, предполагается возможность получения налогового вычета при уплате взносов гражданином в программу на сумму до 400 тысяч рублей, а вложения при этом получают страховку от государства на сумму 2,8 миллиона рублей. Это вдвое превышает страховую сумму в контексте банковских вкладов.В Минфине подчеркнули, что накануне глава министерства Антон Силуанов в рамках общественного совета при ведомстве указал на три ключевых направления развития инструментов финансового рынка для привлечения "длинных денег" в экономику страны: внедрение ИИС третьего типа, долевое страхование жизни и программы долгосрочных сбережений граждан."Предполагается, что договор (по программе долгосрочных сбережений. — Прим. ред.) будет заключаться минимум на 15 лет. При этом выплаты можно получить раньше: в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами", — заявил заглавы Минфина Алексей Моисеев.Он добавил, что участие россиян в этой программе предполагается исключительно на добровольной основе путем заключения договора с НПФ, но даже в таком случае государство оставляет возможность перевести сформированные средства из одного фонда в другой без потери дохода от инвестиций.По словам Моисеева, формирование добровольных долгосрочных сбережений позволит гражданам в будущем накопить финансовый ресурс для долгосрочных стратегических целей, таких как получение дополнительного периодического дохода после 15 лет участия в программе или при достижении определенного возраста. Также, добавил замминистра, полученные средства можно в случае необходимости направить на оплату дорогостоящих видов лечения и образования детей.
https://ria.ru/20230328/vklad-1861304365.html
https://ria.ru/20230328/alfa-bank-1861294602.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858532908_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e21c8955faa7402bc6bd1a9ecc635a9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, алексей моисеев, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Алексей Моисеев, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Минфине назвали минимальные сроки для договоров долгосрочных сбережений

Россияне могут получить от государства до 36 тысяч рублей в год по программе сбережений

© iStock.com / alexialexРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© iStock.com / alexialex
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Минфин опубликовал новую информацию по договорам участия в программе долгосрочных сбережений граждан, по которым россияне смогут получать от государства до 36 тысяч рублей в год в рамках софинансирования взносов. Уточненные данные указаны в сообщении на сайте Минфина.
О подготовке программы долгосрочных сбережений Министерство финансов заявило еще в декабре. Тогда подчеркивалось, что программа предусматривает добровольное участие. Она также предусматривает софинансирование уплачиваемых взносов граждан государством — оно может составить до 36 тысяч рублей в год. Кроме того, предполагается возможность получения налогового вычета при уплате взносов гражданином в программу на сумму до 400 тысяч рублей, а вложения при этом получают страховку от государства на сумму 2,8 миллиона рублей. Это вдвое превышает страховую сумму в контексте банковских вкладов.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
В ЦБ рассказали о спецвкладе для малообеспеченных
Вчера, 16:52
В Минфине подчеркнули, что накануне глава министерства Антон Силуанов в рамках общественного совета при ведомстве указал на три ключевых направления развития инструментов финансового рынка для привлечения "длинных денег" в экономику страны: внедрение ИИС третьего типа, долевое страхование жизни и программы долгосрочных сбережений граждан.
"Предполагается, что договор (по программе долгосрочных сбережений. — Прим. ред.) будет заключаться минимум на 15 лет. При этом выплаты можно получить раньше: в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами", — заявил заглавы Минфина Алексей Моисеев.
Он добавил, что участие россиян в этой программе предполагается исключительно на добровольной основе путем заключения договора с НПФ, но даже в таком случае государство оставляет возможность перевести сформированные средства из одного фонда в другой без потери дохода от инвестиций.
По словам Моисеева, формирование добровольных долгосрочных сбережений позволит гражданам в будущем накопить финансовый ресурс для долгосрочных стратегических целей, таких как получение дополнительного периодического дохода после 15 лет участия в программе или при достижении определенного возраста. Также, добавил замминистра, полученные средства можно в случае необходимости направить на оплату дорогостоящих видов лечения и образования детей.
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Альфа-банк опроверг сообщения о долге в 87 миллионов рублей у клиента
Вчера, 16:22
 
ЭкономикаРоссияАлексей МоисеевАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала