https://ria.ru/20230329/remont-1861564398.html

Почти 120 объектов здравоохранения отремонтируют в Подмосковье в 2023 году

Почти 120 объектов здравоохранения отремонтируют в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 29.03.2023

Почти 120 объектов здравоохранения отремонтируют в Подмосковье в 2023 году

Почти 120 объектов здравоохранения отремонтируют в Московской области в 2023 году, на эти цели выделено 16 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:45

2023-03-29T14:45

2023-03-29T14:46

новости подмосковья

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Почти 120 объектов здравоохранения отремонтируют в Московской области в 2023 году, на эти цели выделено 16 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.Работы пройдут в стационарах, поликлиниках, женских консультациях, амбулаториях, фельдшерских акушерских пунктах, а также на постах и подстанциях скорой медицинской помощи."Для нас важно, чтобы врачи работали, а пациенты получали медицинскую помощь в максимально комфортных условиях. В прошлом году работы провели на 130 объектах. В этом году планируем отремонтировать еще около 120. На эти цели было направлено 16 миллиардов рублей", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову.

https://ria.ru/20230314/deti-1857834888.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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Алёна Пава

светлана стригункова , московская область (подмосковье)