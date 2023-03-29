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Почти 120 объектов здравоохранения отремонтируют в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 29.03.2023
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Новости Подмосковья
 
14:45 29.03.2023 (обновлено: 14:46 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/remont-1861564398.html
Почти 120 объектов здравоохранения отремонтируют в Подмосковье в 2023 году
Почти 120 объектов здравоохранения отремонтируют в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 29.03.2023
Почти 120 объектов здравоохранения отремонтируют в Подмосковье в 2023 году
Почти 120 объектов здравоохранения отремонтируют в Московской области в 2023 году, на эти цели выделено 16 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:45
2023-03-29T14:46
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Почти 120 объектов здравоохранения отремонтируют в Московской области в 2023 году, на эти цели выделено 16 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.Работы пройдут в стационарах, поликлиниках, женских консультациях, амбулаториях, фельдшерских акушерских пунктах, а также на постах и подстанциях скорой медицинской помощи."Для нас важно, чтобы врачи работали, а пациенты получали медицинскую помощь в максимально комфортных условиях. В прошлом году работы провели на 130 объектах. В этом году планируем отремонтировать еще около 120. На эти цели было направлено 16 миллиардов рублей", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову.
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московская область (подмосковье)
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светлана стригункова , московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Светлана Стригункова , Московская область (Подмосковье)

Почти 120 объектов здравоохранения отремонтируют в Подмосковье в 2023 году

© Фото : министерство здравоохранения Московской областиПочти 120 объектов здравоохранения отремонтируют в Подмосковье в 2023 году
Почти 120 объектов здравоохранения отремонтируют в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : министерство здравоохранения Московской области
Почти 120 объектов здравоохранения отремонтируют в Подмосковье в 2023 году
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Почти 120 объектов здравоохранения отремонтируют в Московской области в 2023 году, на эти цели выделено 16 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Работы пройдут в стационарах, поликлиниках, женских консультациях, амбулаториях, фельдшерских акушерских пунктах, а также на постах и подстанциях скорой медицинской помощи.
"Для нас важно, чтобы врачи работали, а пациенты получали медицинскую помощь в максимально комфортных условиях. В прошлом году работы провели на 130 объектах. В этом году планируем отремонтировать еще около 120. На эти цели было направлено 16 миллиардов рублей", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову.
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